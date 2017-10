Aeroplány na letišti vystřídali draci

Tolik létajících draků na jenom místě se vidí málokdy. Velký úspěch opět měla drakiáda, která se v sobotu 7. října konala na šumperském letišti. Každoročně jí pořádá aeroklub společně s volnočasovým centrem Doris. Po deštivých dnech se počasí umoudřilo a tak se na letištní ploše sešly stovky lidí. Ideálně foukal vítr a občas se ukázalo i sluníčko, ale také se přehnala přeháňka.

„Chodíme každý rok, letos už jsme měli strach, že kvůli dešti nic nebude. Ale vyšlo to a moc se nám tu líbí, dokonce i drak nám letěl hned na poprvé,“ řekla Jana Urbánková, která na letiště dorazila s rodinou hned po začátku akce. Malí návštěvníci se mohli také zapojit do podzimních tvořivých dílniček, vyrobit mohli například zvířátka z kaštanů nebo větrníky.

„Drakiáda na letišti je vždy populární, dorazí sem i přes tisíc lidí,“ zmínil Jiří Kamp z volnočasového střediska Doris.

Členové aeroklubu si pro návštěvníky připravili také ukázky, na plochu vystavili letadla a otevřeli hangár. Letouny zvědavě okukovala řada lidí, ale zaujaly také seskoky parašutistů. Letadlo s nimi muselo startovat po vzdálenější dráze, na níž měli parašutisté také doskok. Hlavní plocha byla jinak vyhrazená pro veřejnost.

„Myslel jsem, že je to snadnější, ale pořád se nám nějak šňůrky motají, takže vždycky jdeme k zemi,“ řekl desetiletý Michal, který si přinesl draka vlastní výroby. Ale pořadatelé mysleli i na lidí, kterým se vlastní drak vyrábět nechtěl. U vchodu jich bylo možné vybrat spoustu.

Tradice pouštění draků má prý původ ve starověké Číně, kde mniši z hedvábí a bambusových hůlek vyráběli draky, kteří se prý dokázali udržet ve vzduchu až několik dnů.

Zhotovit je není náročné, jen je potřeba při výrobě postupovat pečlivě a dodržovat přesnost. Kostra totiž musí být dokonale souměrná. Kdo by to chtěl zkusit, může příští sobotu 14. října zavítat do areálu Základní školy Severovýchod v Zábřehu. Tam se odpoledne koná také drakiáda a zájemci si mohou své vlastní vznášedlo vyrobit podle rad pracovníků volnočasového zařízení Krasohled. Hromadné vypouštění draků se odehraje ještě také v sobotu 22. října v Postřelmově na Pískáči.