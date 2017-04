Cesta do práce byla svízelná, stály i autobusy

Přívaly sněhu takřka vyřadily veřejnou autobusovou dopravu mezi Šumperskem a Jesenickem.

Na železniční trati mezi Šumperkem a Jeseníkem je totiž od středy 19. dubna plánovaná výluka, která potrvá do začátku května. Náhradní autobusové spoje se ale přes horský masív Jeseníků nedostaly, šanci projet měla pouze osobní auta.

Několik hodin čekání v uvízlém autobusu absolvovala paní Markéta z Jindřichova. Do zaměstnání v Jeseníku kvůli bohaté sněhové nadílce nakonec nedorazila.

„Vyjela jsem před šestou hodinou ze zastávky Jindřichov na Moravě směr Jeseník. Jelikož začala právě dnes plánovaná výluka trati, dojel autobus. Dorazili jsme ale pouze před viadukt pod Ostružnou a dál se nedostal," popsala paní Markéta.

Cestující ve voze seděli do deseti hodin, pak se do cíle dostávali různě. „Řidič byl tak hodný, že nám nabídl kávu. Někteří využili hasičského osobního vozu, který je vzal do Jeseníku, já čekala dál. Nakonec mě autem svezla paní výpravčí, která naštěstí jela z Ostružné zpátky do Jindřichova," řekla paní Markéta, pro kterou prý středeční cestování bylo nevšedním zážitkem.

„Náhradní autobusovou dopravu jsme kvůli počasí nebyli schopni zajistit v úseku mezi Brannou a Jeseníkem, kde policie kyvadlově pouštěla pouze osobní auta," uvedla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Z Jeseníku do Šumperku se po deváté ráno vydala linkovým autobusem také Andrea Jankovová. Záhy zjistila, že to dobrý nápad nebyl. Autobus zůstal stát pod Červenohorským sedlem. „Už tady čekáme tak hodinu a půl. Cestu zablokoval kamion. Osobní auta projedou, ale dodávky a větší vozy stojí. Pokusím se nějaké auto stopnout a vrátím se do Jeseníku," hlásila kolem poledne Andrea Jankovová. Cesta se pro ní stala dlouhou anabází, i když se nakonec dostala jako spolucestující do osobního auta s tím, že dorazí zpět do Jeseníku. Jenže ani to nešlo, doprava se zastavila úplně. „Od deseti od rána jsme se pohnuli tak o třicet metrů. Všechno teď stojí, už se ani osobní auta nevyhnou, neotočí se. Čekáme, až někdo cestu uklidí, jsou vysoké závěje, kvůli mlze, sněžení a větru není vůbec nic vidět," popsala kolem čtvrté odpoledne Andrea Jankovová.

Linkové dálkové autobusové spoje směrem na Prahu a Ostravu ve středu vůbec nevyjely, informace zveřejnil dopravce Arriva na svých webových stránkách. Problém měly i ostatní linky. „Na páteřních trasách je to špatné, některé úseky, jako například u Rejvízu nebo mezi Zlatými Horami a Ondřejovicemi se kvůli stojícím kamionům projet nedají," řekla dispečerka jesenické oblasti Arriva.