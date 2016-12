Cyklisté dojedou do Zábřehu bezpečněji. Od Leštiny i Postřelmova

Zábřeh, Leština – O něco bezpečněji by se měli už příští rok dostat cyklisté z Leštiny a okolních obcí do Zábřehu. Nová cyklostezka, díky níž by nemuseli jezdit po frekventované silnici, nabírá konkrétnější obrysy.

Město Zábřeh chce už příští rok začít se stavbou na svém území. Zastupitelé na to ve schváleném rozpočtu vyčlenili téměř deset milionů korun. „Podmínkou je získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která by měla pokrýt až pětaosmdesát procent nákladů," sdělil starosta Zábřehu František John. Z Leštiny a sousedních vesnic dojíždí denně na kole stovky lidí ať už do zaměstnání, za nákupy nebo třeba na nádraží. Na rovné silnici přitom auta jezdí velmi rychle. „Je to tady velmi nebezpečné, divím se, že se tady ještě nestala nějaká vážná nehoda. Provoz je opravdu hustý. Když vás stovkou předjíždí kamion, je to hodně nepříjemné," podělil se o své zkušenosti cyklista Martin Navrátil. Stezka skončí mezi poli Problémem ovšem je, že cyklostezka bude zatím možná končit uprostřed polí zhruba v místě odbočky k čistírně odpadních vod. Sousední Leštině se totiž stále nedaří vykoupit všechny pozemky, aby mohla začít stavět i na svém katastru. „Drtivou většinu pozemků máme vykoupenou. Problémy ale máme se dvěma parcelami, kde nejsou vyřešené majetkové vztahy v dědickém řízení. Věřím ale, že to dopadne dobře a příští rok budeme moci konečně stavět," řekl leštinský starosta Pavel Hojgr. Město a sousední obec připravují stavbu cyklostezky už několik let. Zábřeh se rozhodl, že na dořešení majetkových vztahů na leštinské straně nebude čekat. „Chceme vybudovat náš díl stezky od marketu Kaufland zhruba k čistírně odpadních vod. Stezka povede po pravé straně silnice ve směru od Zábřehu. Ve městě bude ze zámkové dlažby, dál na ní bude asfalt," popsal její budoucí podobu starosta John. U Kauflandu se budoucí stezka napojí na už vybudovaný krátký úsek směrem k mostu přes Moravskou Sázavu, takže se cyklisté bezpečně dostanou téměř až k nádraží. "Je to tam o život" Město chce zároveň dostat kolaře z další frekventované silnice, a sice na Postřelmov. Dojet nyní z Postřelmova do Zábřehu na kole je velký problém. Přitom tudy jezdí nejen lidé ze sousední obce, ale i spousta pracujících, kteří dojíždějí do zaměstnání v Šumperku. Nebezpečná je zejména křižovatka staré silnice s obchvatem Postřelmova. „Je to tam o život, protože musíte přejet z jednoho pruhu do druhého, a to hned dvakrát, když najíždíte, i když sjíždíte. Člověk se najedou ocitne uprostřed, auta jedou zprava i zleva. Je to o strach," řekl už dříve cyklista Petr Mácha, který dojíždí na kole ze Zábřehu do práce v Šumperku už spoustu let. Plánovaná trasa počítá s vedením cyklostezky po bývalé silnici mezi poli. Začínat má ve Strejcově ulici za sídlištěm Severovýchod, kde dodnes zůstala polní cesta s alejí až k severnímu obchvatu města. Odtud bude stezka pokračovat směrem k rychlostní silnici kolem Postřelmova, kterou překoná podjezdem u potoka Rakovec, a dále ke kapličce. Pak by se napojila na stávající polní cesty k Postřelmovu. Zábřeh nyní dokončuje výkupy pozemků pro zamýšlenou stezku.

Autor: Michal Krestýn