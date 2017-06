Daroval litry krve, odběry absolvoval dvě stě jedenáctkrát

Třiapadesátiletý Vratislav Prokop z Krchleb na Zábřežsku za svůj život na trasfúzní službě daroval dvaadvacet litrů své krve.

Průměrný lidský organismus přitom této vzácné tekutiny obsahuje od čtyř do šesti litrů, jeden odběr zahrnuje 450 mililitrů.

Během desítek let tak Vratislav Prokop získal všechna vysoká dárcovská ocenění a byl jedním ze čtrnácti lidí, které za více než dvě stovky odběrů ocenila Transfúzní služba Šumperk. Slavnostní akt se konal ve středu 14. června na šumperské radnici.

„Poprvé jsem byl na odběru v roce 1986, byl jsem kluk po vojně. Než se mi narodila dcera, byl jsem u lékaře na testech a ten mě na tuto možnost upozornil. Pak už jsem chodil pravidelně. I když jsem po sto šedesáti odběrech myslel, že zvolním, nedalo mi to,“ řekl Vratislav Prokop, který pracuje jako manipulační dělník.

Není dárcem jen krve, ale také plazmy a na Transfúzní stanici v Šumperku je velmi vítaným hostem. Jeho krevní skupina nula mínus je totiž vzácná, protože jí může přijmout každý pacient.

Dřív ve skafandru na půl dne

Vladimír Prokop na první odběry vzpomíná s úsměvem.

„Hygienické předpisy tehdy byly poměrně přísné, museli jsme mít na sobě něco, co připomínalo skafandr. Dnes už to tak není. Bylo to také časově náročnější, na transfúzní službě jsme strávili nejméně půl dne. Dnes když přijdu na objednanou hodinu, za tři hodiny jsem doma,“ dodal Vratislav Prokop.

Podle odborné zdravotnické pracovnice šumperské transfúzní služby Renaty Wasserburgerové dárců krve a plazmy stále není dost a spočítáno průměrem přitom každý člověk potřebuje kvůli nemoci, operaci či úrazu cizí krev několikrát za život.

„V naší republice je zhruba tři sta tisíc dárců, ale bylo by jich potřeba o třetinu víc,“ uvedla Renata Waserburgerová.

Muži mohou pětkrát za rok

Dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku osmnáct až šedesát let, jehož hmotnost převyšuje padesát kilogramů.

Bezplatné dárcovství krve přitom dává nejenom dobrý pocit z ušlechtilého skutku, ale také zahrnuje lékařské vyšetření a znamená možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy.

Dárci dostávají také vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení, a mohou si uplatnit nárok odpočtu ze základu daně z příjmu.

Muži mohou darovat krev pětkrát do roka, ženy čtyřikrát, plazmu lze odebírat podstatně častěji.