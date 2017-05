Demise vlády: co vy na to?

Premiér Sobotka se rozhodl podat demisi své vlády jako cestu z koaliční krize vzniklé v souvislosti s nejasnostmi kolem majetku ministra financí Andreje Babiše.

Premiér Bohuslav SobotkaFoto: ČTK

"Bylo by nejjednodušším řešením odvolat Andreje Babiše, a učinit tak z něj mučedníka, teď by to ale situaci neprospělo. Současně ale platí, že nemohu nést odpovědnost za tuto situaci. Proto volím jediné rozumné řešení, a to je, že vláda podá demisi," sdělil premiér Bohuslav Sobotka na úterní tiskové konferenci.

Podle svých slov nemůže Sobotka honit hospodské kvůli každé koruně a přitom nechat miliardáře, aby obírali stát o miliardy.

