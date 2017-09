Děti si v šumperském muzeu užily pravěký den

Poznat blíže život pravěkých lidí mohli ve středu 13. září září návštěvníci šumperského muzea. Možnosti využily zejména školy.

Žáci si tak při Pravěkém dni mohli na vlastní kůži vyzkoušet, kolik práce dá umlít mouku na jednu placku nebo jak je těžké primitivními nástroji provrtat kámen.

„Je to skutečně těžké, denně bych to dělat nechtěl,“ poznamenat při mletí desetiletý školák Patrik, který do muzea zavítal se svou třídou.

Skupinky dětí se střídaly na jednotlivých stanovištích, kde je zaměstnanci muzea seznamovali s pracovními postupy používaných, které používali naši předkové.

Velký zájem byl hlavně o pečení placek na ohni, ale úspěch mělo i stavění pravěké chýše.

Jednoduchá nebyla ani práce s textilem a kůžemi, takže lidé prověřili šikovnost při předení nití za pomoci přeslenů, řezání kůží pazourkovými nástroji nebo jednoduchou formu tkaní.

Akce předznamenala ukončení výstavy Cesty k domům, která mapuje vývoj lidských obydlí. Lidé si expozici, jejíž autorkou a kurátorkou je Barbora Tomešová, mohli prohlédnout od května a nyní mají poslední příležitost.

„Výstava potrvá do 17. září,“ uvedla mluvčí muzea Eva Šebestíková.