Do nového nemocničního pavilonu v Šumperku se stěhují první ambulance

Šumperská nemocnice už dokončuje stavbu nového moderního pavilonu R. S tím souvisí i přesun některých ambulancí, které se do nové budovy přemístí natrvalo.

Nový pavilon Nemocnice Šumperk.Foto: Tereza Bulková

V prvním patře již sídlí například porodnická, gynekologická a dětská ambulance, které se doposud nacházely v pavilonu A. V nemocniční novostavbě najdou pacienti už brzy také lékárnu, kterou tak budou mít mnohem blíže než doposud.

Ordinační hodiny i telefonní kontakty zůstávají stejné.

„Veškeré informace pacienti najdou na dveřích původních pracovišť. Pomoci s orientací by jim měly i nové navigační tabule. V případě potřeby se však lidé mohou zeptat i kohokoliv z personálu,“ řekl správce nemocnice Martin Pelnář s tím, že ještě v květnu by se do nového pavilonu měla přesunout například i diabetologická, kardiologická ambulance a lékárna.

Nemocnice Šumperk začala s výstavbou nové budovy v březnu loňského roku a v lednu zde otevřela zcela nové pracoviště magnetické rezonance. Nový pavilon má celkem tři podlaží a s lůžkovými odděleními a chirurgickým pracovištěm je propojen stávajícím koridorem.

Pacienty tak nebudou zatěžovat složité venkovními přesuny a vyšetření podstoupí pod jednou střechou.

Kromě magnetické rezonance se v novostavbě otevře také zmodernizované mamografické pracoviště. Náročná stavba si vyžádala i s pořízením nové zdravotnické technologie náklady ve výši 160 miliónů korun.