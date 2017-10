Do zámku v Rudě po čtvrtstoletí nahlédli lidé

Výjimečnou příležitost navštívit běžně nepřístupnou památku měli lidé v sobotu 30. září. Po čtvrtstoletí mohli vstoupit do prostor zámku v Rudě nad Moravou. Objekt koupil nový majitel. V budoucnu by měla budova sloužit pro nájemní bydlení a turistům.

Zámek nechali začátkem 17. století postavit Žerotínové, po bitvě na Bílé hoře jej získali Liechtensteinové. Už za jejich éry fungoval jako sídlo lesního závodu. Začátkem 20. let 20. století rod o tento majetek v rámci pozemkových reforem přišel. Jako lesní správa a k ubytování pracovníků lesního podniku zámek sloužil až do 90. let 20. století.

„Domnívám se, že byty tu byly pořád. Původně tu byly čtyři pro nejvyšší představitele. Byla to výhoda, protože se tu nic nepřestavovalo. Sem tam se dostavěla nějaká příčka, vyměnila se okna, ale zámek zůstal ve stavu, v jakém je,“ poznamenal Miroslav Ruprich, který příchozí seznamoval s historií objektu.

Zámek si během dne přišly prohlédnout stovky lidí. Mezi nimi i Mirka Kašparová, která v jeho zdech desítky let žila. „Bydlela jsme tu celý svůj život až do devadesátých let, kdy jsme se museli vystěhovat. Žilo se mi tu moc dobře. Jako děcka jsme tu měli parádní vyžití: nádvoří, sklepy, půda. Úplně jsme si to užívali,“ vzpomíná.

Starší žena přiznává, že v některých prostorách se nyní ocitla vůbec poprvé. „V dolních bytech bydleli starší lidé, tam jsem to neznala. Je to takové zvláštní, když to tady člověk po tolika letech vidí,“ poznamenala.

Zámek před nedávnem koupil nový majitel. Michal Rozumný chce navázat na původní využití objektu. „Byty bychom chtěli zrekonstruovat pro nájemní bydlení. Druhá část objektu bude zpřístupněna turisticky. Bude zde galerie, chceme zde pořádat kulturní akce,“ nastínil budoucnost památky.