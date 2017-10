Džemfest láká na Tomáše Kluse, tančírnu rozezní Fernando Saunders

Mrkněte se na kulturní přehled ze Šumperska a Jesenicka a vyberte si z pestré nabídky.

Tomáš Klus.Foto: Deník/Petra Hámová

Polka vystavuje ve Zlatých Horách

Zlaté Hory – Polská výtvarnice z Glucholaz Anna Zych bude vystavovat své obrazy v galerii Městského muzea ve Zlatých Horách. Vernisáž výstavy s názvem Prchavý šepot proběhne v úterý 17. října v 17 hodin za hudebního doprovodu. Expozici si zájemci budou moci prohlédnout do 30. listopadu. (zak)

Retro nabídne cestu k nejvyššímu vodopádu světa

Zábřeh - Putování do srdce Dračích hor, nejvyššího jihoafrického pohoří, nabídne zábřežské kino Retro ve středu 18. října od 17 hodin. Cílem expedice, která odjela z Čech v listopadu loňského roku, byl téměř kilometr vysoký vodopád Tugela Falls, jenž se zdál být nejvyšším vodopádem světa. Dokument s názvem V srdci Dračích hor vypráví o tom, co expedice zažila, proč se její členové vlastně pustili do měření afrického vodopádu a samozřejmě i o tom, jak měření dopadlo. „Pořad v kině Retro nabídne nejen uvedený filmový dokument, ale i projekcí fotografií dokumentujících průběh expedice a hlavně zajímavé povídání jejího organizátora Martina Šíla,“ upřesnil Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. (zak)

Historik zavede do minulosti

Rapotín – Na historické toulky Šumperskem pozve ve středu 18. října skvělý vypravěč a historik Drahomír Polách. Beseda se koná v zasedací místnosti kulturního centra v Rapotíně od půl šesté večer. Historik slibuje, že posluchače seznámí se třemi desítkami zajímavostmi z regionu. Ty také zařadil do knihy, kterou si zájemci budou moci po besedě zakoupit. Vstupné je 30 korun. (zak)

Seniorky zazpívají pro Dětský klíč

Šumperk – Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk zvou na charitativní koncert, který se uskuteční ve středu 18. října v 18 hodin v klášterním kostele v Šumperku. Jako host vystoupí pěvecký sbor Slavice ze Zábřehu, o průvodní slovo se postará skvělý moderátor Jindřich Solovský. Výtěžek z koncertul bude věnován neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, který pomáhá rodinám autistů. (zak)

Do Zlatých Hor míří Světáci

Zlaté Hory – Tři fasádníci, stejných počet lehkých dívek, paní Trčková, profesor Dvorský – se všemi těmito postavami, kteří hrají klíčové role v populární komedii Světáci, se mohou setkat diváci ve čtvrtek 19. října v kulturním centru ve Zlatých Horách. Inscenaci nastudovali členové javornického ochotnického souboru JCHP. Pomyslná opona se zvedne v 18.30 hodin, vstupné je 70 korun. (zak)

Klus, Voxel i Rybičky, takový bude Džemfest

Šumperk - Populární šumperský festival Džemfest, který se odehraje 20. října od 17.30 hodin v Domě kultury Šumperk, letos ovládnou písničkáři. V programu vystoupí hned čtyři - Tomáš Klus a jeho Cílová skupina, Peter Aristone s kapelou, Voxel a Pokáč. Z kapel budou na Džemfestu řádit Rybičky 48 a Leon.

„O vystoupení Tomáše Kluse jsme jednali celých šest let. Na Šumpersku zahraje poprvé od doby, kdy začal být slavný,“ uvedl pořadatel Džemfestu Ondřej Polák. Další výjimečnou událostí má být podle pořadatelů vystoupení slovenského hitmakera Petera Aristoneho, který na Džemfest dorazí přímo z turné po Spojených státech. Tahákem programu bude také show kapely Rybičky 48, která vyprodává kulturáky po celé republice, a její hity v poslední době zaplnily český éter. Hudební fajnšmekři se pak mohou těšit na speciální společný recitál dvou nejvýraznějších osobností mladé písničkářské scény Voxela a Pokáče.

Výčet účinkujících šumperského festivalu doplní mladá talentovaná kapela Leon, která s aktuálním hitem Volný pád už třikrát vyhrála hitparádu hudební televize Óčko.

Džemfest chystá také bohatý doprovodný program, například filmové projekce či klubové koncerty. „Vstupenky, které jsou v předprodeji za 399 a v den akce za 499 korun, jsou stále v prodeji, ale rychle ubývají,“ doplnil Ondřej Polák. (zak)

Festival Džemfest, který se koná od roku 2000 v polovině října v Šumperku, patří mezi nejúspěšnější akce v kraji. Každý ročník je vyprodaný (1600 lidí na hlavní scéně) a zřejmě se jedná o největší rockový festival konaný pod střechou v ČR.

Vedle hlavního programu se v rámci Džemfestu koná řada doprovodných kulturních akcí jako např. literární večery, alternativní koncerty či filmová scéna.

Džemfest se pravidelně orientuje také na sociální oblast, využívá popularity u mladých lidí při kampani Daruj Fest, kterou mobilizuje k darování krve a krevní plazmy. Každý rok Džemfest navštěvují děti z dětských domovů, aby na vlastní kůži zažily (často svůj první) festival.

V roce 2014 obdržel Džemfest Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury a o rok dříve získal ve stejné kategorii Cenu města Šumperka.

Festival Džemfest se koná za významné podpory Města Šumperka a Olomouckého kraje.

Tančírnu rozezní americký kytarista

Račí údolí – Skvělý americký jazzový zpěvák a kytarista Fernando Saunders bude v pátek 20. října hostem Tančírny v Račím údolí u Javorníku. Fernando Saunders nyní žije v Ostravě, ale své největší hudební úspěch zažil v USA, odkud pochází. Proslavil se hlavně jako člen doprovodné skupiny Lou Reeda, se kterým hrál již od začátku 80. let 20. století. Spolupracoval také s Janem Hammerem a Jeffem Beckem, se kterými nahrál album. Se svoji kapelou již několikrát vystupoval i v Česku. V roce 2011 vydal již čtvrté sólové album s názvem Plant a Seed, na kterém se mimo jiné podílel i člen skupiny Čechomor Karel Holas. Objevili se zde i další čeští hudebníci, což bylo hlavně z důvodu, že album vznikalo převážně v Ostravě. Koncert v Tančírně začíná v sedm hodin večer, vstupné je 250 korun. (zak)

Na molu se objeví i čerstvá Miss

Mohelnice - Módní přehlídka Luďka Hanáka a jeho hostů zamíří v pátek 20. října v 19.30 hodin do mohelnického domu kultury. 46. TOP STYL začíná v půl osmé večer. Na návštěvníky čekají kolekce módních návrhářů - Michala Marka, Petra Kaloudu, Yvonu Leitnerovou, Jiřinu Tauchmanovou, Kláru Kornfeld, Sandru Švédovou i pořádajícího domácího oděvního designera Luďka Hanáka. Večerem bude provázet herec a moderátor Jan Čenský. Na předváděcím molu se objeví i zbrusu nová Česká Miss a další finalistky soutěží krásy. Vstupenky a informace na tel. 583 431 883. (zak)

Divadlo chystá festival pohádek

Šumperk – Tři dny, tři herecké soubory a tři hodinové příběhy – takový bude festival pohádek, který na „volební“ víkend od 20 do 22. října připravuje Divadlo Šumperk. Minipřehlídku odstartuje Divadlo Scéna Zlín Pohádkou z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky. V sobotu bude šumperské scéna patřit Slezskému divadlo Opava, které malým divákům přiveze příběh O vlku a kůzlátkách, o nedělní program se postará olomoucká Tramtárie s inscenací Terezka a kouzelné autíčko. Všechny pohádky začínají vždy ve čtyři hodiny odpoledne a vstupné je na každou 70 korun, děti zaplatí padesátikorunu. (zak)

Muzeum slaví Den archeologie

Mohelnice – Dvoudenní program pro rodiny s dětmi, školy, školky a širokou veřejnost připravilo na pátek 20. a sobotu 21. října Muzeum v Mohelnici „Přijďte si k nám vyzkoušet, jaký byl život v pravěku a co bylo pro naše předky denním chlebem. Zájemci si budou moci zkusit, jak se na ohništi pekly placky, otestovat svou zručnost při řezání pazourkovými noži nebo při mletí mouky, zjistit, jak náročné bylo vyrobit jen jednoduchý kamenný nástroj, a mnoho dalšího,“ zve mluvčí muzea Eva Šebestíková. K tomu všemu budou probíhat komentované prohlídky stálé expozice Pravěk Mohelnicka, které povede archeolog našeho muzea. Vstupné je 40 korun, muzeum bude po oba dny otevřeno od 9 do 16 hodin. (zak)

Cestovatel zavede do Chile a Argentiny

Jeseník – Na cestopisnou přednášku věhlasného cestovatele Libora Turka zvou jesenické lázně. Zajímavé povídání o Chile a Argentině, které bude doplněno o obrazový materiál, se uskuteční v pátek 20. října od sedmi hodin večer v Zrcadlovém sále, vstupné je 50 korun. (zak)

V Duze se sejdou malí kuchtíci

Jeseník – Volnočasové centrum Duha Jeseník připravuje na sobotu 21. října od 9.30 hodin podzimní dílničky s kuchtěním pro maminky s dětmi. Přihlášky je nutné zaslat předem na e-mail centra. (zak)

Na bazárku nabídnou dětské zboží

Bludov – Dětské oblečení, hračky, knížky, dětské vybaven a další věci budou k mání na dětském bazárku, který se uskuteční v sobotu od 9 do 11 hodin v jídelně Základní školy v Budově. (zak)

Vznik státu oslaví s filharmonií

Jeseník, Šumperk – Slavnostní koncert ke vzniku samostatného státu je na programu jesenických lázní v sobotu 21. října od 15 hodin. Kongresový sál lázní rozezní Moravská filharmonie Olomouc. Společně s orchestrem pod vedením dirigenta Roberta Jindry vystoupí sopranistka Jana Šrejma Kačírková. Posluchačům filharmonici naservírují skladby Gioachina Rossiniho a Gaetana Donizettiho. O tři dny později, v úterý 24. října od půl osmé večer, se orchestr představí se stejným programem i v Domě kultury v Šumperku. Vstupenky na oba koncerty jsou k mání za 150 korun. (zak)

Na zámku zahraje dámské trio

Bludov – Tři dámy, které tvoří seskupení Musica Dolce Vita budou v sobotu 21. října servírovat na zámku v Bludově klasickou hudbu. Trio koncertuje ve složení Daniela Demuthová (mezzosoprán), Žofie Vokálková (flétna) a Zbyňka Šolcová (harfa). Koncert začíná ve tři hodiny odpoledne, vstupné je 40 korun. (zak)

Exkurze provede po zajateckých táborech

Jeseník, Domašov – Na exkurzi, během které účastníci navštíví sovětské a německé zajatecké tábory v Domašově, připravuje Vlastivědné muzeum Jesenicka na sobotu 21. října. Odjezd je v 7.45 hodin z autobusového nádraží, stanoviště 2. Návrat je v brzkých odpoledních hodinách.

„V rámci exkurze navštívíme pozůstatky táborů a lesní hřbitovy v Rudohoří a Borku, představíme historii jesenických táborů a připomeneme rovněž osudy některých zajatců, uvedl historik jesenického muzea Jan Petrásek, který exkurzi povede. Účastníci zaplatí 30 korun. (zak)

Děti pobaví sněžný muž Hugo

Šumperk – nedělní pohádku do šumperku přiveze 22. října Divadlo Tramtarie Olomouc. Hugo z hor je veselé vyprávění o tom, jaké to je, když k vám domů tatínek přiveze z polární výpravy sněžného muže. Soubor Tramtarie nastudoval autorskou pohádku, jejíž tvůrci se nechali inspirovat úspěšným televizním večerníčkem Rudolfa Čechury Sněžný muž Hugo. Představení ve velkém sále Domu kultury v Šumperku začíná v 10 hodin, vstupné je 70 korun. (zak)

Sál rození housle a basa

Mohelnice – Kruh přátel hudby pozval v pondělí 23. října do Mohelnice Pražské smyčcové duo. Koncert se uskuteční od 18 hodin v sále místní základní umělecké školy. Zahraje

Miloš Černý (housle) a Eva Šašinková (kontrabas), vstupné je 70 korun. (zak)

Na bazaru nabídnou dětské zboží

Jeseník – Volnočasové centrum Duha pořádá od pondělí 23. do středy 25. října bazar oblečení, obutí a potřeb pro děti. Akce se uskuteční v jesenické Kapli, výkup oblečení proběhne v pondělí od 8.30 do 17 hodin, prodávat se buden v úterý od 8.30 do 18 hodin a ve středu od 8.30 do 17.30 hodin. (zak)

Narozeniny oslaví s filharmonií

Šumperk – Skvělá sopranista a filharmonie proslulá po celém světě – taková bude oslava výročí vzniku samostatného státu v Šumperku. Na koncertu, který se uskuteční v rámci cyklu Klasika Viva, zahraje Moravská filharmonie Olomouc pod vedením dirigenta Roberta Jindry, jako speciální host vystoupí světoznámá sopranistka Jana Šrejma Kačírková. Vstupné na sezení 150 Kč. Akce začíná v půl osmé večer ve velkém sále Domu kultury Šumperk. (zak)



Jana Šrejma Kačírková Narodila v Českých Budějovicích, absolvovala Pražskou konzervatoř a už v době studií získala řadu ocenění na mezinárodních soutěžích. Je stálou členkou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, hostuje na v Národním divadle v Praze, Bratislavě, Brně v Českých Budějovicích, Liberci, v Plzni a Národním divadle v Praze, před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově si zazpívala Rusalku.