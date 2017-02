Hejtmana Koštu vyzvalo ANO k rezignaci, ten to odmítl

Olomouc – Hejtman Olomouckého kraje Oto Košta se podle hnutí ANO, za které kandidoval v krajských volbách, ve své funkci neosvědčil.

Hejtman to ale na pondělní tiskové konferenci odmítnul a jasně se vyjádřil, že odstoupit nehodlá.

"Nehodlám rezignaci přijmout," sdělil.

Nic na tom podle jeho slov nemění ani dnešní vyjádření šéfa hnutí Andreje Babiše, který Blesku.cz řekl, že "Košta musí z postu hejtmana odejít"

Předseda ANO ve svém vyjádření konec Košty v čele hejtmanství podpořil. Podle jeho slov hrají roli i hejtmanovy problémy s alkoholem.

Snahu o výměnu hejtmana, o které již regionální Deník informoval minulý týden, způsobilo podle krajského předsedy ANO Ladislava Oklešťka to, že Oto Košta nezvládal vedení kraje a špatně spolupracoval s vlastním hnutím.

Košta: Sorry jako, ale neodstoupím. Vybral mne Babiš, já se nehlásil

Chaotičnost a neschopnost práce v týmu

Hnutí ANO v Olomouckém kraji vyzvalo hejtmana Oto Koštu k rezignaci v neděli večer.

Zastupitelský klub hnutí a krajské předsednictvo se shodly, že se ani po několika měsících nedokázal zorientovat v řízení kraje a neplní své hejtmanské povinnosti.

„Jako nováček v politice měl pan doktor Košta k dispozici celý náš odborný tým, stáli za ním zastupitelé. Bohužel u něj nad smyslem pro povinnosti převládla nekoncepčnost, chaotičnost a neschopnost práce v týmu. Pan Košta prostě neřídil kraj efektivně, odmítal spolupracovat s hnutím, jako svého poradce zaměstnal bývalého hejtmana z ČSSD, který je vyšetřován v korupční kauze Vidkun," řekl krajský předseda hnutí Ladislav Okleštěk.

Košta odstoupit odmítl, podle svých slov nijak nepochybil. Cítí také podporu mimo olomoucké krajské ANO.

Koštovi nedali ani 100 dní hájení, kritizuje opozice

Zásadní a opakující se excesy

Krajský šéf ANO připustil, že případné odvolání Košty může hnutí poškodit.

„Selhání pana doktora Košty je pro nás překvapením. Jeho případné odvolání zřejmě vrhne špatné světlo na krajskou koalici a především na hnutí ANO, na druhou stranu šlo o zásadní a opakující se excesy a my musíme jednat," dodal Okleštěk.

Krajskému vedení a zastupitelům také vadí úzká spolupráce s Jiřím Rozbořilem, se kterým Košta uzavřel poradenskou smlouvu. Exhejtman dostával 45 tisíc korun měsíčně.

Na olomouckém hejtmanství však nejde o nic nestandardního, což potvrdil 1. náměstek hejtmana za ČSSD Jiří Zemánek.

„Je to obvyklá věc. Od roku 2008 nově zvolený hejtman umožní exhejtmanovi, aby mu pomohl přebírat úřad. Nejde o převzetí formální, ale o orientaci v kontaktech a důležitostech. Jsou to neocenitelné informace," uvedl.

„Je to věcí ANO, ale chápu, že ANO nemusí tato kombinace úplně vyhovovat," sdělil v minulém týdnu Zemánek Deníku.

Politolog: Je to zástupný důvod

Politolog Pavel Šaradín vidí kritiku za spolupráci s exhejtmanem Rozbořilem jako zástupný důvod.

Odcházejícího hejtmana by za pomoc nástupci spíše pochválil.

„Nevidím naprosto nic špatného na tom, že hejtman předává svoji funkci a pokud se domluvili na odměně, tak je naprosto zanedbatelná v rámci rozpočtu kraje," reagoval.

„Spíše bych to hodnotil jako pozitivní, že to není prásknutí dveřmi, něco typu: já odcházím a vy si tady dělejte co chcete," uvedl politolog.

Feranec: Volba mezi špatným a horším

Podle předsedy oblastní organizace ANO Olomouc Milana Ferance hnutí volilo mezi špatným a horším rozhodnutím.

„Nebylo to vůbec jednoduché rozhodování," uvedl. „Špatné rozhodnutí: vyzvat hejtmana po třech měsících ve funkci k rezignaci. Jsme si vědomi, že nás tento krok poškodí, potká se s nepochopením u veřejnosti a budou nám vyčítat: „Vzali jste si doktora na kandidátku a teď, když ho nepotřebujete, ho odstřelíte"; „Hejtman se vzepřel pokynům stranických sekretariátů a musel pryč"; „ANO má špatnou personální politiku"

Horší rozhodnutí: nechceme, aby o nás média psala špatně a budeme se tvářit, že se nic neděje. Budeme se tvářit, že je normální, když hejtmanovi jde víc o funkci, než o plnění našeho volebního programu. Budeme tolerovat, že hejtman se uzavřel do kruhu lidí spojených s minulým vedením kraje a nebere vážně připomínky voličů, členů hnutí, svých kolegů v Radě kraje…," vysvětloval Feranec.

Nahradí jej krajský šéf Okleštěk?

Hejtman Košta se v rámci rozdělení kompetenci ve vedení Olomouckého kraje měl věnovat zejména sociální oblasti a zdravotnictví.

„Pan Košta je odborník s celoživotními zkušenostmi, a proto s ním i nadále počítáme v našem zastupitelském klubu. Budeme ale vyžadovat poctivou práci pro hnutí ANO i celý kraj tak, jak je to samozřejmé u ostatních zastupitelů," upřesnil Ladislav Okleštěk, o kterém se spekuluje jako o možném nástupci Košty.

Podle informací Deníku vadí lidem z ANO také to, že se neangažuje ve stranických strukturách a nemusí tak být zcela v obraze.

„Pan doktor Košta je řadovým členem v Olomouci. Ale nevím, že by toto mělo být vytýkáno. Hejtmanem je krátce. Není daná vazba, že by musel nebo nemusel být funkcionářem na místní, oblastní, krajské úrovni," reagoval Žbánek.

Koaliční partneři ANO, kterými jsou na kraji ČSSD a ODS, mají zprávy o tom, že se v hnutí mluví o výměně Košty.

„Informaci, že se u nich něco děje, jsem dostal. Je to jejich interní záležitost," reagoval v minulém týdnu Jiří Zemánek. Jak by ČSSD zareagovala, pokud by se ANO skutečně rozhodlo Koštu nahradit, uvedl, že volbu ANO by respektovala.

Babiš: Má problémy s alkoholem

Ve čtvrtek, kdy byl hejtman v Praze, se spekulovalo, že by mohl hledat zastání u špiček hnutí.

Zbavit se Košty chce také ale šéf hnutí Andrej Babiš. Ten zveřejnil, že Košta začal mít problémy s alkoholem.

Redakci Blesk.cz dnes řekl, že se hnutí Ano výběr hejtmana Olomouckého kraje příliš nepovedl.

„Přiznávám, že mám na tom svůj podíl. Pana Koštu se rozhodli krajští zastupitelé z postu hejtmana já jejich rozhodnutí podporuji. Doktor Košta neřídil kraj efektivně, odmítal spolupracovat s hnutí, jako svého poradce zaměstnal bývalého hejtmana z ČSSD, který je vyšetřován v kauze Vidkun."

Košta podle Babiše také přestal komunikovat s náměstky za ANO a navíc má prý osobní problémy.

„Začal mít problém i s alkoholem. Proto musí z postu hejtmana odejít," dodal Babiš.

V souvislosti s výměnou Košty v minulém týdnu mluvilo o svolání mimořádného zastupitelstva.

Pokud se bude v Olomouckém kraji volit nový hejtman, bude to nejdříve 27. února na řádné schůzi.

