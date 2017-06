Jesenické náměstí zdobí obří berušky. Jak se vám líbí?

ANKETA / Vetřelci z vesmíru. I takovou přezdívku stihla během pár hodin získat pětice berušek, které od čtvrtku 8. června stojí na jesenickém Masarykově náměstí. Neobvyklou výzdobu k výročí 750 let města doplní během několika dní květinový páv.

Základ obřích brouků tvoří kovová konstrukce, která je osázená květinami.

Podle prvních reakcí se lidem většinou líbí. „Dobrý nápad a vypadá to fakt dobře,“ sdělil na sociální síti Facebook Antonín Hejný.

„Konečně něco krásného, i když třeba jen na chvíli. Do budoucna by to chtělo k oživení náměstí něco trvalejšího,“ uvedla tamtéž Pavlína Bergerová.

Objevily se ale i kritické hlasy. „Dle mého skromného názoru je tato „ozdoba“ opravdu nevkusná až hnusná. A asi by stálo za to znát cenu, kterou platíme za „zkrášlení“ náměstí,“ napsal Tomáš Vlazlo.

Přibude i páv

Berušky vytvořily jesenické technické služby. Podle jejich ředitele Jaroslava Ryčla není podoba brouků konečná.

„Jsou vysázení z trvalek. Osadili jsme je před několika dny. Výsledný efekt dostanou po pár týdnech, až se porost zcelí,“ řekl Jaroslav Ryčl.

Berušky jsou součástí květinové výzdoby k výročí 750 let města. V několika místech v centru zjara vykvetly nově vysázené záhony tulipánů.

V lokalitě V Oblouku ještě technické služby během několika dnů umístí květinového páva.