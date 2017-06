Jeseník sportovní halu postaví i bez dotace

Sportovci z celého okresu netrpělivě vyhlíží novou sportovní halu v Jeseníku. Město na ni žádalo od ministerstva školství dotaci. Nyní je jasné, že ji nedostane.

Dotační program ministerstvo kvůli policejnímu vyšetřování zrušilo.

Město chce sportovní stánek postavit do příštího jara a o příspěvek žádat znovu. Připravenu má i záložní variantu, pokud by mu stát peníze nepřidělil.

Město žádalo ministerstvo školství o dvacet milionů korun. To mu však nevyhovělo a nakonec dotační program samo zrušilo. Zabývá se jím totiž policie. Ve vazbě v souvislosti s ním skončila náměstkyně ministryně školství a předseda fotbalové asociace.

„Jednáním obviněných mohly být zásadním způsobem ovlivněny podmínky vyhlášení tohoto dotačního programu. Nelze vyloučit, že v rámci něho došlo k nastavení netransparentních a diskriminačních podmínek,“ odůvodnila zrušení programu ministryně školství Kateřina Valachová.

Hotovo nejdřív na jaře 2018

V Jeseníku vymysleli náhradní řešení. Halu by po dokončení získaly do pronájmu městské technické služby. Nebylo by tak nutné platit daň z přidané hodnoty, která zhruba odpovídá výši dotace. O příspěvek však bude samospráva usilovat znovu.

„Budeme chtít podat znovu žádost na ministerstvo školství. Jakmile budeme vědět detailní informace, budeme muset podle nich žádost částečně upravit,“ řekl starosta Jeseníku Adam Kalous.

Nová hala vyroste na místě staré, kterou nechalo na jaře město zbourat.

„Na stavbu bylo podáno pět nabídek, cena je bez DPH 53 milionů korun. Jako vítěz byla vybrána společnost OHL ŽS,“ sdělil vedoucí Oddělení investic a rozvoje Města Jeseník Jiří Uher.

Pokud by firma nastoupila na začátku prázdnin, hotové dílo by měla předat zjara 2018.

Futsalisté musí po postupu do Krnova

Původní hala sportovcům dlouhodobě nevyhovovala svým technickým stavem, rozměry hrací plochy i zázemím.

Kvůli absenci vhodného sportoviště si museli postup do nejvyšší soutěže několikrát odepřít jeseničtí futsalisté. Letos hráči postup odsouhlasili i přesto, že domácí zápasy budou muset absolvovat v šedesát kilometrů vzdáleném Krnově.

„Pokud si uvědomíme, jaký demoralizující dopad by pro nás mělo třetí odmítnutí postupu v řadě, tak si myslím, že volíme o dost menší zlo. Čeká nás velmi složitá sezóna, ale jsme připraveni se s tím poprat,“ objasnil vedoucí týmu Jan Řezníček.