Jeseník začal s výkupem plastů. Jako první v kraji

Jeseník – Za nepotřebné PET lahve nebo folie mohou lidé v Jeseníku získat peníze. Město začalo jako první v kraji s výkupem plastů určených k recyklaci.

Sběrný dvůr mezi nemocnicí a sídlištěm v Lipovské ulici, kde Technické služby Jeseník nově vykupují papír a plasty.Foto: DENÍK/Petr Krňávek

Suroviny mohou lidé od začátku prosince nosit do sběrného dvora v Lipovské ulici.

Za kilogram pečlivě vytříděných PET obalů od nápojů nebo plastové folie dostanou dvě koruny.

Mimo to zde technické služby začaly vykupovat i papír, a to po koruně za kilo.

Městský podnik chce tímto krokem získat část papíru, který dosud končil v soukromých sběrnách. Chce také zviditelnit sběrný dvůr, který dosud lidé využívali jen minimálně.

„Začátek byl samozřejmě pomalý, ale nyní už je denní tržba dvě stě, tři sta korun. Lidé nosí hlavně papír, plasty a folie zatím zřídka. Takový start jsme očekávali," konstatoval ředitel Technických služeb Jeseník Jaroslav Ryčl.

Za přínosný považuje počin Jeseníku vedoucí programu Odpady Hnutí Duha Ivo Kropáček.

„Vítáme to jako další snahu o maximální získání surovin, které tak neskončí na skládkách a ve spalovnách," sdělil.

Jeseník zahájil výkup plastových odpadů jako první město v kraji.

„Možná bych s petkami do výkupu také jezdila. Záleželo by na tom, kolik by mi za ně dali. Aby jich bylo kilo, musela bych jich nasbírat velké množství," uvažuje Šumperanka Jana Frolichová.

Vlastní technické služby provozuje též Zábřeh. Jeho představitelé výkup plastů zvažují. Přednost by ale dali spíš systému svozu, který se osvědčil například v Mikulově.

„Lidé by dali odpad před svůj dům do pytlů, na které by nalepili samolepku s čárovým kódem," řekl starosta Zábřehu František John.

Podle množství odevzdaného materiálu by pak město konkrétnímu člověku snížilo poplatek za odpad.

Jeseník má propracovaný systém třídění odpadů. V soutěži O keramickou popelnici, která oceňuje obce s nejlepší recyklací, dlouhodobě obsazuje čelní místa.