Jeseníku a Zábřehu zamítli dotace na nová sportoviště

Školáci a sportovci v Zábřehu budou i dál na místním stadionu běhat po škváře. V Jeseníku zase samospráva řeší, jak zaplatí stavbu nové sportovní haly. V obou městech se ucházeli o příspěvek na sportovní stavby, ministerstvo školství ani v jednom případě dotaci neudělilo. Starostové mluví o netransparentnosti.

V září 2016 ministryně školství Kateřina Valachová klepala v Jeseníku na základní kámen nové sportovní haly.

Její resort na stavbu přidělil patnáctimilionovou dotaci. Město peníze nestihlo využít a o příspěvek letos požádalo znovu.

Výsledek však samosprávu nepříjemně překvapil.

„Jeseník dotaci na stavbu nové sportovní haly nezískal, jelikož žádost nesplňovala formální kritéria,“ stojí ve vyjádření tiskového oddělení ministerstva školství.

Podle starosty Jeseníku Adama Kalouse byl předmětem sporu doklad o financování investice ze strany města.

„V žádosti jsme toto doložili stejně jako loni výpisem z rozpočtu města. Minulý rok byl tento doklad dostatečný, letos jsme nebyli připuštěni ani do věcného hodnocení,“ řekl starosta s tím, že podmínky dotace zůstaly stejné.

„Celý dotační titul je veden velmi netransparentně. Pokud nebude žádosti vyhověno, jsme připraveni na postup ministerstva podat stížnost,“ dodal starosta Kalous.

Do očí bijící

O peníze na rekonstrukci atletického oválu na stadionu v Zábřehu několik let marně žádají zdejší sportovní kluby.

V dopoledních hodinách má ovál sloužit školám, odpoledne zdarma veřejnosti. Například v kritériu Užitečnost pro okolí přitom podle zábřežského starosty dostal od hodnotitelů na ministerstvu méně bodů než zařízení pro uzavřené sportovní oddíly.

„Takto to byl jeden bod vedle druhého. Bylo to do očí bijící. Byť jsou kritéria formálně transparentní, existuje prostor, aby si členové komise své favority prolobbovali. Jsem z toho zklamaný,“ řekl starosta John.

Problematiku sportovních dotací z ministerstva školství řeší v posledních dnech i policie.

Ve vazbě skončili náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová a předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta.

Měli se domlouvat na přípravě dotačních programů a ovlivňovat rozdělování dotací.