Kam na čarodějnice? Vyberte si

Tipy na zajímavé čarodějnické akce na Šumpersku a Jesenicku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Šumperk

Konec dubna bude v Muzeu Šumperk ve znamení oslav pálení čarodějnic. Návštěvníci se v sobotu 29. dubna od 16 hodin mohou těšit na nejrůznější bosorky, létající košťata, netopýry a kocoury či do dáli svítící lampióny. Nebude chybět ani tradiční vatra. Pro malé i větší návštěvníky bude připravena spousta soutěží i občerstvení. Každý, kdo přijde v kostýmu, dostane malou odměnu. Vstupné je 50 korun, děti do 3 let zdarma.

Jeseník

Tradiční zábavné odpoledne a podvečer nejen pro děti, plné her a veselí připravují na pátek 28. dubna od 14 do 19 hodin na hřišti v jesenických lázních. Mimo jiné se představí čarodějná pohádková babička, jedinečná skupina Bon Jovi Revival. Program zpestří, ohňová show věhlasné Akady, chybět nebude tradiční ohniště na pálení čarodějnic, které bude sloužit na opékání uzenin.

Javorník

Čarodějnický rej, na kterém si najdou to své malí i velcí návštěvníci se uskuteční v pátek 28. dubna od 16.30 hodin v Javorníku. Přistávací plocha pro čarodějnice bude připravena od 16.30 hodin před místním kulturním domem. Čarodějnický rej doprovodí hudbou a slovem Iva a Luďa. Součástí programu bude vystoupení dětí z MŠ Polská a Míru, zahrají kapely Plán B a Daršar. Děti se budou moci těšit na soutěže, malování na obličej, kolo štěstí a další zábavu. Připraveno bude bohaté čarodějnické občerstvení, pořadatelé také zapálí vatru s čarodějnicí. Vítání jsou návštěvníci v čarodějnických kostýmech.

Zlaté Hory

Na zahájení turistické sezony ve Zlatých Horách připravují organizátoři pálení čarodějnic. Sraz čarodějnic a čarodějníků je v pátek 28. dubna v parku Alžběty Vitzové v Sadové ulici od 16 do 16.30 hodin. V 16.45 vyrazí průvod za zvuku bubnů v doprovodu Císařské gardy na Kluziště v Krnovské ulici. Zde bude od 17 hodin připraven bohatý program – hry, soutěže, skákací atrakce, vyhlášení nejlepší masky, zapálení hranice a opékání buřtů, dětská diskotéka s laserovou show, po osmé hodině večer pak diskotéka pro starší a pokročilé s DJ Kočím. Občerstvení je zajištěno.

Loštice

Pálit čarodějnice se budou v pátek 28. dubna od 16 hodin u Borové chaty v Lošticích. Pořadatelé chystají soutěže pro děti, procházku čarodějným lesem, hrát budou Pohodáři a Písklata, na programu je ohňová show a vystoupení Mohelnické sebranky, zájemci si budou moci u táboráku opéct vlastní špekáček, k mání budou i grilované makrely. (zak)

Olšany

Bosorky a čarodějnice mají v neděli 30. dubna slet i v Olšanech. Sraz je v 18 hodin u místní papírny, odkud se vydá průvod na hříště. Zde návštěvníky čekají nejrůznější soutěže, hudba, tanec i bohaté občerstvení. Na akci všechny zvou dobrovolní hasiči.

Postřelmov

Postřelmovské čarodějky zvou na slet čarodějnice a čaroděje, který se koná v neděli 30. dubna od 17 hodin na Pískáči. !Malí, velcí, holky, kluci, batolata i mimina, nastrojte se do čarodějnického a dovádějte s námi. Vezměte si košťátka!“ zvou pořadatelé.

Dolní Studénky

Pálení čarodějnic se koná v neděli 30. dubna v Dolních Studénkách. Slet účastníků je v 17.30 hodin v Mateřské škole v Králci nebo u Základní školy v Dolních Studénkách. Odtud se pak vydají průvody do kulturního areálu, kde začíná v 18 hodin čarodějnický rej. Pořadatelé akce připravují nejrůznější soutěže, tombolu, bohaté občerstvení. Povinná výbava čarodějnic s sebou!