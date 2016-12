Kam na přelomu roku? Na Bubílkovou, Abbu i magický silvestr

Kulturní přehled ze Šumperska a Jesenicka - 52. týden

27.12.

Divadélko popíše cestu do Betléma

Velké Losiny – Na cestě do Betléma – tak se jmenuje pohádka, kterou přiveze v úterý 27. prosince do Velkých Losin Divadélko s radostí. Představení začíná v sále místního kina ve tři hodiny odpoledne. Děti mají vstup zdarma, dospělí zaplatí dvacetikorunu. Pokud malý návštěvník přinese vymalovaný obrázek z Velkolosinských pramenů, dostane odměnu. (zak)

27.12.

Na kus řeči přijde Zuzana Bubílková

Jeseník – Vzácný host dorazí v úterý 27. prosince do jesenických lázní. Se svým pořadem Na kus řeči přijede populární bavička a moderátorka Zuzana Bubílková. Nejen o svém životě, ale i událostech, které zažila na vlastní kůži, bude vyprávět od půl osmé večer v zimní zahradě lázní. O hudební doprovod se postará Tomáš Zápeca. Vstupné je 80 korun. (zak)

28.12.

K tanci pozve ABBA a Styl

Jeseník – Kongresový sál jesenických lázní bude ve středu 28. prosince hostit Noc s hvězdami hudebního nebe. Návštěvníkům bude servírovat jeden hit za druhým ABBA World revival a skupina Styl Music Orchestra. Setkání s hvězdami začíná v půl osmé večer a pořadatelé slibují, že hrát se bude až do dvou hodin. Vstupné na večer plný hudby a tance je 180 korun. (zak)

28.12.

Do Jeseníku zavítá klavírní virtuóz

Jeseník – Pětici koncertů plánuje v jesenických lázních odehrát klavírní virtuóz, mistr světa z roku 2012 z New Yorku, hudební pedagog a skladatel Petr Bazala. 28. prosince (15 – 16 hodin), 29., 30. a 31. prosince (13 – 14 hodin) a 2. ledna (10 – 11 hodin). (zak)

29.12.

Chodběh pomůže nemocným lidem

Libina – Udělat něco pro své tělo a zároveň pomoci lidem, kteří bojují s roztroušenou sklerózou, mohou zájemci v Libině. Chodoběh se uskuteční 29. prosince od půl páté odpoledne na stadionu v Libině. Lidé se mohou přihlásit hned do několika kategorií – běh pro odvážné, chůze pro vytrvalé, trasa bude vytyčená i pro vozíčkáře. Délka tratí bude asi tři kilometry, startovné není žádné. V cíli všechny čeká svařák a další občerstvení. „Tato dobročinná akce je na podporu pacientů a roztroušenou sklerózou. Zaběháme, projdeme se, pokecáme, popijeme a třeba i při hudbě zatančíme. Prostě si uděláme pohodový večer v hospůdce na stadionu Dr. Urbáška v Libině," pozvala na akci její spolupořadatelka Lada Cinegrová. (zak)

29.12.

Lázeňští hosté jsou zváni na jazz

Jeseník – Jazzový koncert připravily lázně v Jeseníku pro své hosty na čtvrtek 29. prosince. Skupina Allegro bude hrát v hale Léčebného domu Priessnitz od 15.30 do 17 hodin. (zak)

29.12.

Posluchačům servírují muzikálové hity

Jeseník – Noc s muzikálovými hity – tak se jmenuje pořad, který pro své hosty a návštěvníky bude servírovat ve čtvrtek 29. prosince od půl osmé večer agentura Richard v Kongresovém sále jesenických lázní. Představí se přední sólisté a hudební skupina Styl Music Orchestra. Vstupenka stojí 180 korun. (zak)

30.12.

V hudebním altánu zavoní punč

Jeseník – Tradiční punčový podvečer se koná v pátek 30. prosince v hudebním altánu na promenádě v Jeseníku. Návštěvníci, kteří na místo zavítají mězi půl šestou a půl osmou, se mohou těšit na kvalitní punč, grog, občerstvení s jedinečnou skupinou muzikantů, absolventů FMS Brno, pod taktovkou Tomáše Uhlíře, jinak ředitele ZUŠ Jeseník. (sos)

30. 12.

K tanci pozve Moravanka

Jeseník – Do jesenických lázní míří špička ve svém oboru, kterým je lidová písnička. V pátek 30. prosince potěší milovníky dechové hudby populární Moravanka Jana Slabáka. Kapela bude hrát v Kongresovém sále od 20 hodin do jedné hodiny po půlnoci. Chybět nebude ani vinný koutek. Vstupné je 180 korun. Pro ty, kteří se nedostanou na Moravanku do Kongresového sálu, zahraje Petr Weiser. Taneční večer začíná v osm hodin večer, lístek stojí 80 korun. (zak)

31.12.

Zámecký resort chystá silvestrovskou oslavu ve velkém stylu

Sobotín – Ještě jste se nerozhodli, jak strávíte poslední den v roce? Hledáte něco originálního a netradičního? Tak přesně pro vás bude určena oslava Silvestra 2016 v nově otevřeném Zámeckém Resortu v Sobotíně.

„Slavnostní večer připravujeme v sále Wellness & Spa Hotelu Sidonie a určitě mohu slíbit, že zábava bude ve velkolepém stylu, podtrhovat ji bude celovečerní raut z těch nejvybranějších pokrmů naší i světové gastronomie," slibuje ředitel resortu Daniel Vašíček.

Oslavy začínají v sedm hodin večer. K tanci a poslechu bude hrát skvělá pětičlenná hudební skupina FUNNY z Olomouce, součástí programu bude i taneční vystoupení šumperských mistrů, samozřejmostí je bohatá tombola o hodnotné ceny.

„Exkluzivní výhled na zámecký areál přes prosklené stěny sálu, delikatesy pro gurmány a širokou nabídku nápojů včetně půlnoční sabráže," láká na oslavu příchodu Nového roku event managerka Renata Vaculíková. Doplnila, že po půlnočním přípitku a velkolepém ohňostroji bude pokračovat zábava do brzkých ranních hodin.

K mání je posledních několik vstupenek v hodnotě 1600 korun za osobu. V ceně je zahrnut welcome drink, silvestrovský raut, celovečerní hudební zábava, taneční vystoupení, novoroční přípitek a ohňostroj.

Doprava ze Šumperku je zajištěna od Hotelu Elegance za 150 korun na osobu tam i zpět. Odjezd je v 18 hodin a návrat dle výběru v 2 nebo 4.30 hodin. Rezervaci je možné zajistit na telefonním čísle 777 472 401 do 28. prosince. Vstupenky lze také zakoupit i přímo na recepci hotelu Elegance v Šumperku či na recepci Hotelu Klein v Sobotíně. (zak)

31.12.

Magický silvestr oslaví v Jeseníku

Jeseník – Příchod nového roku oslaví lázeňští hosté v Kongresovém sále a Restauraci 1837. Magický večer začíná v sedm hodin večer, hudba bude hrát do tří hodin ráno.

O hudbu v Kongresovém sále se postará populární Relax Band Jana Drejsla, v Restauraci 1837 hraje k tanci a poslechu Trio Fantasia Milana Domese. V programu vystoupí skvělí tanečníci Alžběta Sokolová a Jakub Mičkech pod vedením tanečního mistra Jiříka Burdy, se svým magickým skizze se představí věhlasná Věrka Vybíralová z televizní soutěže Československo má talent, své umění ukážou barmani ve velkém show, své housle rozezní Tomáš Zápeca a další hosté. Po půlnoci rozsvítí oblohu ohňostroj za doprovodu hudby. Poslední vstupenky jsou k mání za 1200 korun. Součástí vstupného je i bohatý raut. (zak)

1. 1.

Na Nový rok je otevřená věž

Mohelnice – Novoroční výstup na věž, která stojí na Kostelním náměstí, připravuje na 1. ledna město Mohelnice. Akce začíná v jednu hodinu po poledni, startovné je 20 korun, občerstvení je zajištěno. (zak)

1.1.

Zábřeh vstoupí do roku 2017 novoročním koncertem

Zábřeh – Nový občanský rok v Zábřehu symbolicky zahájí slavnostní novoroční koncert v kostele sv. Barbory. Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením Milana Plodka se sólisty Markem Kozákem, jedním z nejlepších mladých českých klavíristů, a sopranistkou Hanou Johnovou.

V programu koncertu zazní skladby S. Rachmaninova, F. Chopina, G. Cacciniho a dalších autorů. Sváteční setkání při hudbě, které pořádá Město Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, základní uměleckou školou a Spolkem Metoděj, bude zároveň čtvrtým koncertem hudebního cyklu Bravo Zábřeh v sezoně 2016/2017.

„Novoroční koncert město uspořádá již popáté. Akce se tak stala příjemnou tradicí, která umožní nejen společné sdílení hodnotného kulturního zážitku, ale i neformální setkání při novoročním přípitku po skončení koncertu," uvedl starosta František John, pod jehož záštitou se koncert koná. Vystoupení komorního orchestru začne 1. ledna v 15 hodin, vstupné je dobrovolné. (zak)

1.1.

Starosta zve na přípitek

Jeseník – Na Masarykovo náměstí zve 1. ledna v 18 hodin na novoroční přípitek starosta Jeseníku Adam Kalous. Přednese

novoroční přání a odstartuje oslavy 750 let města Jeseník. Večer uzavře ohňostroj. (zak)

1. 1. 2017

Turisté si vyšlápnou na rozhlednu

Šumpersko, Jesenicko – Hned na dvě rozhledny budou moci vystoupat milovníci turistiky na Nový rok. Na Jesenicku budou čekat pořadatelé návštěvníky mezi 9. a 16. hodinou na Biskupské kupě. Šumperani si zase budou moci vyšlápnout mezi 9. a 15. hodinou na Háj. (zak)