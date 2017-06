Kam o víkendu? Na florbal, do Parsu i pohádkového lesa

Přinášíme výběr nejzajímavějších akcí, které se o víkendu konají na Šumpersku a Jesenicku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Divíšek

Pars otevře závod veřejnosti

Jak se vyrábí tramvaje nebo modernizují lokomotivy a osobní vagony? To budou moci v sobotu 10. června zjistit lidé, kteří zavítají do průmyslového areálu poblíž šumperského nádraží. Den otevřených dveří pořádá firma Pars nova.

Návštěvníci budou mít možnost podívat se do hal, v nichž se vyrábí a modernizují vozidla pro kolejovou dopravu. Budou si moci prohlédnout vystavená vozidla, která ve firmě vznikají.

„Vystaveno bude několik železničních vozidel různých řad po modernizaci, opravě i ve stádiu rozpracovanosti. Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do výrobního zázemí firmy a také se v areálu firmy svézt motorovou jednotkou Regionova,“ sdělil mluvčí Škody Transportation, mateřské společnosti firmy Pars, Michal Tobrman.

Výrobní prostory budou otevřené od 10 do 14 hodin. Ještě o hodinu déle potrvá doprovodný kulturní program a den dětí.

V letošním roce slaví firma Pars nova sedmdesát let od svého založení. Výstavba hal společnosti začala v roce 1947 a o několik let později byl zahájen provoz dílen pod hlavičkou Československých drah. Dnes patří Pars nova k předním firmám v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel v Česku.

Náměstí obsadí florbalisté

Na dvě sportovní události pod širým nebem se mohou těšit lidé v Jeseníku. Centrum města ožije v sobotu 10. června florbalem a streetballem.

Fanoušci děrovaného míčku si přijdou na své přímo u radnice, kde se bude hrát na třech hřištích. „Akce Jeseník Open Air Floorball Cup 2017 se zúčastní týmy z celé republiky. Třicet mužstev bude rozděleno do šesti základních skupin, hrací doba je patnáct minut. Do dalších bojů pak postoupí první čtyři týmy ze skupiny, které si změří síly po dobu dva krát deset minut,“ popsal průběh turnaje jeho hlavní pořadatel Martin Trsťan.

První zápasy se odehrají v 8.30 hodin a ukončení turnajového maratónu se předpokládá ve 20 hodin. Na velkém florbalovém svátku se očekává účast i extraligových hráčů.

V lokalitě u hotelu Staříč se tentýž den uskuteční streetballový turnaj. Od 10 hodin budou a tříčlenná družstva soutěžit ve čtyřech kategoriích. Kromě samotných zápasů se bude soutěžit ve střelbě šestek a trojek.

Pochod Rychlebská bude i pro běžce

Hned dvě novinky připravili pořadatelé tradičního pochodu Rychlebská. Ten se uskuteční v sobotu 10. června. Nově si turisté budou moci vyšlápnout na padesátikilometrovou túru a akce se otevře též běžcům.

„Prvním letošním překvapením bude otevření trasy na padesát kilometrů, takže si lidé budou moci vybrat z celkem pěti připravovaných tras,“ uvedli pořadatelé akce. Kromě zmíněné padesátky mohou turisté zdolávat čtyřiceti, třiceti a dvacetikilometrovou trasu, děti pak naučnou stezku Karlíka z Dittersdorfu v délce sedm kilometrů.

Druhou novinkou je uzpůsobení organizace akce také běžeckým účastníkům, kteří si Rychlebskou v posledních letech oblíbili. „Pro ně bude připravena samostatná registrace a hromadný start,“ dodávají organizátoři.

Registrace a start se uskuteční v prostorách Střelnice v Javorníku. Bližší informace zájemci najdou na webu

Sobotín ožije pohádkovým lesem

Zámecký park v Sobotíně ožije v sobotu 10. června pohádkovým lesem. Brány do říše pohádek se dětem otevřou ve dvanáct hodin. Kromě cesty lesem plným pohádkových postav se mohou děti těšit i na soutěže a sladké odměny.

Akci pořádající motorest Permoník spojil s dětským dnem. Během odpoledne bude pro děti připraveno malování na obličej, skluzavka, trampolína nebo jízda na koni.

„Návštěvníci se mohou těšit také na ukázku výcviku policejních psů, vystoupení mažoretek, vystoupení šermířů a živého dinosaura,“ lákají na akci pořadatelé Zdeňka Vaňatková a Luboš Polanský s realizačním týmem.

Dětský den vyvrcholí losováním soutěžních karet a dětskou diskotékou s bublinkovou show. Pro dospělé je na večer připravena taneční zábava, ohnivá show a ohňostroj.