Kam za zábavou? Na loučení s prázdninami, pecky od Kabátů i špekáček

Tipy na zajímavé akce, které se pořádají na Šumpersku a Jesenicku tento a příští týden.

Ilustrační fotoFoto: Tomáš Ondrášek

31.8.

Letní kino servíruje Bridget Jones

Zábřeh – Další díl letního filmového festivalu Kino pod hvězdami bude na zábřežském Masarykově náměstí servírovat komedii ve čtvrtek 31. srpna Dítě Bridget Jonesové. Promítat se bude od osmi hodin, areál u zámku se otevře o dinu dřív. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do kina Retro. Občerstvení je zajištěno, vstupné 70 korun. (zak)



1.9.

V Rohli se chystá výstava o místním školství

Rohle – První tři zářiové dny si zájemci budou moci prohlédnout ve škole v Rohli unikátní výstavu. Připravila ji místní kronikářka Eva Petrášová a jmenuje se O škole a lidech. Expozice bude otevřená od pátku 1. do neděle 3. září vždy od 15 do 18 hodin. V sobotu 2. září je k výstavě připraven doprovodný program, od 16 hodin bude komentovaná projekce historických fotografií škol a tříd z Rohle, Janoslavic, Nedvězí a Kamenné.

„Zveme bývalé i současné pedagogické a nepedagogické pracovníky, spolužáky, rodáky a pamětníky. Návštěvníci mohou zhlédnout fotografie od 40. let 20. století do současnosti,“ zve na akci Eva Petrášová, která připravila i textové přehledy sahající až do 18. století. Součástí výstavy budou i novinové články z let 1919 až 1947 a ucelené seznamy ředitelů, učitelek, učitelů a vychovatelek školní družiny. Vystaveny budou také nejstarší a současné školní kroniky z mateřské a základní školy. (zak)





2. 9.

Turisté se vydají za špekáčkem

Bludov – Tradiční pochod Za bludovským špekáčkem se uskuteční v sobotu 2. září. Zájemci si mohou vybrat ze dvou tras, sedmi a dvacetikilometrové. Zájemci mohou odstartovat ze zahrady místního kulturního domu mezi 8. a 9. hodinou. Při návratu si všichni za odměnu opečou špekáček. Potrase pořadatelé připravili zábavná zastavení pro děti, bude také připraven dárek pro nejmladšího a nejstaršího účastníka. Výšlap se koná za každého počasí, startovné je 20 korun. (zak)



2.9.

Bozeňov se rozloučí s prázdninami

Dolní Bušínov - Sport & Relax areál Bozeňov u Zábřehu připravuje na sobotu 2. září od 13 hodin velké loučení s prázdninami. Pořadatelé připravují pohádkové odpoledne plné zábavy, soutěží a překvapení. Nebude chybět africké bubnování s Kayou Cvrkem, malování na obličej, skákací hrad, vodní fotbálek, výtvarný koutek a ukázky drátování.

Akce se bude konat na dětském hřišti a v adrenalin parku u Wellness hotelu Bozeňov. Den zakončí ohňostroj, který vypukne hned po setmění. Vstup je zdarma. Po skončení akce bude od 19 hodin hrát v kempu kapela Noa. Občerstvení a dobré pivko je zajištěno i na této akci se neplatí vstupné. (zak)





2.9.

V Javorníku chystají česko-polský festival

Javorník - S muzikou boříme hranice – tak se jmenuje česko – polský hudební festival, který se uskuteční v sobotu 2. září Na Střelnici v Javorníku. Zahrají polské kapely Kalibera Different, česko bude reprezentovat Plán B, Revival Freddie Mercury a Revival Kabát Morava. Hudebníci se opřou do strun v 15 hodin, občerstvení je zajištěno, vstupné je 50 korun, děti di 15 let nic neplatí. (zak)



2.9.

Historik zavede k hradu Kobrštejn

Jeseník – Ke zřícenině hradu Kobrštejn u Rejvízu pořádá exkurzi Vlastivědné muzeum Jesenicka v sobotu 2. září. Odjezd je v 7.40 hodin z autobusového nádraží v Jeseníku, ze stanoviště 5. „Účastníci výpravy se seznámí nejen s historií tohoto pomníku středověké fortifikační architektury, ale dozvědí se i o těžbě drahých kovů v oblasti Jesenicka,“ uvedl historik Kamil Tomášek, který exkurzi povede. Návrat je plánován v odpoledních hodinách, cena exkurze je 30 korun. (zak)





3.9.

K tanci bude hrát Vašek a Pepa

Zábřeh – Pro milovníky líbivých melodií od lidové až po pop music připravila Zábřežská kulturní Taneční odpoledne aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě. Do zábřežského kulturáku zamíří v neděli 3. září populární duo Vašek a Pepa. Ti budou hrát celé čtyři hodiny – od 14 do 18 hodin. Občerstvení zajištěno, vstupné je 50 korun. (zak)



4.9.

Motýli přijímají zpěváčky

Šumperk – Dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk přijímají žáky 1. a 2. tříd do přípravného oddělení Růžové děti. Zápis malých zpěváčků proběhne dva pondělky za sebou, a to 4. a 11. září vždy od 12 do 17 hodin ve zkušebně sboru ve 3. patře v centru Komín. Zájemci o vstup do Růžových dětí by si měli připravit jednu lidovou píseň. (zak)





5.9.

Muzeum láká na Šťastný život v secesi

Jeseník – V úterý 5. září se v galerii jesenického muzea otevírá výstava s názvem Šťastný život v secesi. Nabídne pohled, jak prožít spokojený a šťastný život díky zaručeně platným, často humorným, sto let starým radám a návodům, ale hlavně jak vytvořit fungující a vkusně zařízenou domácnost. Návštěvníci například nahlednou do ložnice s ručně vyšívanou výbavou či nočním prádlem a dětského pokoje s dobovými hračkami. Výstava je zapůjčena z Letohrádku Mitrovských v Brně. Vernisáž výstavy se začíná v 18 hodin, zazpívá swingová zpěvačka Ženeva Dubská s doprovodem pianisty Jana Kavky. Výstavu si zájemci budou moci prohlédnout do 29. října. (zak)

5.9.

V Postřelmově bude závod koloběžek

Postřelmov – V úterý 5. září mají v půl čtvrté u kulturního domu v Postřelmově sraz všichni, kteří rádi jezdí na koloběžce, kolečkových bruslích či odrážedle. Uskuteční se zde právě pro ně dětský závod. Na závody je nutné si opatřit ochrannou helmu, startovné je 30 korun, zapůjčení koloběžek je zdarma. Součástí doprovodného programu bude opékání špekáčků, jízda na ponících, zajištěno bude i bohaté občerstvení. (zak)