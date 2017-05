Koupaliště v Šumperku chystá otevření

Areál šumperského venkovního bazénu by se mohl pro návštěvníky otevřít již od 1. června, v případě, že to počasí dovolí.

Koupaliště je již připravené na letní sezonu, návštěvníci ale musejí počítat s tím, že voda bude poměrně chladná.

„Bazén jsme vyčistili a minulý týden ho začali napouštět. Pokud bude hezky, otevřít chceme ve čtvrtek 1. června,“ uvedl vedoucí Aquacentra Milan Jurčíček.

Kromě bazénu a brouzdaliště zde návštěvníci najdou i dětské hřiště, vyhledávanou atrakcí je také tobogán, malé děti se mohou zase vydovádět ve skákacím hradu.

Lidé si také mohou zahrát discgolf, koše jsou umístěné v odlehlejší části areálu a letající talíře je možné zapůjčit u pokladny.

Cena vstupného zůstává stejná jako loni, děti od dvou let do 130 centimetrů platí desetikorunu stejně jako držitelé ZTP. Seniory a mládež do patnácti let vstup přijde na 40 korun, dospělí platí 60 korun.

Bratrušovské koupaliště během června bude otevřené po celý den o víkendech, ve všední dny je provozní doba od 13 do 20 hodin.

Zábřeh otevře po osmi letech

Práce nyní už finišují ve venkovním prostoru zábřežského bazénu, kde se provádí kompletní rekonstrukce za více než dvacet milionů korun.

Modernizace začala loni na podzim, letos se tak koupaliště otevře po osmileté pauze. Dosud návštěvníci mohli využívat krytý bazén nebo přírodní nádrže v okolí.

„Dělá se vše proto, aby se venkovní areál otevřel 1. července. Byl by to určitě pěkný dárek pro děti za vysvědčení,“ uvedla mluvčí zábřežské radnice Lucie Mahdalová.

Na sezonu se chystá také koupaliště v Jesenííku, které avizovalo, že otevře příští týden. Pro vodomily je rovněž dobrá zpráva, že vstupné nezdražilo a zůstává stejné jako loni.