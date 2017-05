Kulturní přehled ze Šumperska a Jesenicka - 20. týden

Kam vyrazit na zajímavou akci? Podívejte se

Vlasta Redl.Foto: Deník/Jiří Kopáč

17. května

Architektka zavede na Rabštejn

Národní památkový ústav zve na turistickou vycházku krajinou ve středu 17. května. Cílem exkurze je hrad Rabštejn, o kterém bude vyprávět architektka Jitka Štáblová. Předpokládaná trasa je Motorest Skřítek – Rabštejn – Kamenec – Nový Malín. Odjezd je v 8.20 hodin z autobusového nádraží v Šumperku. Zřícenina hradu Rabštejna má velmi zajímavou historii a je opředena řadou záhad a pověstí. Během cesty i sestupu do obce Nový Malín čeká účastníky výletu řada krásných výhledů. (zak)

Do Bezruče míří Uršula Kluková

Jeseník - Zábavný celovečerní pořad, jehož hlavní protagonistkou je první dáma humoru a majitelka nejnakažlivějšího smíchu na světě Uršula Kluková, má na programu Divadlo Petra Bezruče v Jeseníku ve středu 17. května. Diváci se mohou těšit na historky o rodině, vzpomínky na Miloslava Šimka, ale také na scénky. Celý večer je propojen řadou evergreenů v podání barytonisty Šimona Pečenky, zazpívá i Uršula Kluková. Pořad Uršuloviny začíná v 19 hodin. Lístek stojí od 100 do 150 korun. (zak)

18. května

Historička zavede do počátků turistiky

Jeseník - Počátky turistiky na Jesenicku – na toto téma bude přednáška, která se bude konat ve čtvrtek 18. května v 19.30 hodin v rodném domě Vincenze Priessnitze v prostorách Vinckova kafe. Přednášku povede historička Vlastivědného muzea Jesenicka Božena Kaňáková. Posluchače seznámí s počátky turistiky na Jesenicku a představí činnost turistických spolků, které působily v regionu. Vstupné je 20 korun. (zak)



Výstava představí, jak se bydlelo v pravěku

Šumperk - Vlastivědné muzeum v Šumperku připravilo archeologickou výstavu věnovanou vývoji lidských obydlí v pravěku. Výstava bude zahájena vernisáží ve Vlastivědném muzeu ve čtvrtek 18. května v 17 hodin. Zhlédnout ji bude možné až do 17. září.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout modely obydlí, které budou doplněny texty i předměty z každodenního života tehdejších společností. Výstava pamatuje i na rodiny s dětmi a také na návštěvníky se zrakovým handicapem, proto zde bude k dispozici velký výběr replik archeologických nálezů, které bude možné zkoumat dotekem ruky. Stěžejním vizuálním prvkem výstavy budou modely obydlí z období paleolitu a eneolitu v životní velikosti, do kterých bude možné vstoupit a vyzkoušet si, jak pohodlně žili jejich tehdejší obyvatelé. (zak)



Pradědovo muzeum láká na dětský gastrofestival

Bludov - Nejen jídlo plné nápadů, ale i spoustu zábavy, letní kino a hry nabídne druhý ročník Dětského gastrofestivalu Pradědova dětského muzea v Bludově. Jako jediná akce svého druhu v České republice se zaměřuje na malé návštěvníky. Za jídlem a hrou se mohou návštěvníci vydat od pátku

19. až 21. května

Organizátoři, v tuzemsku ojedinělé akce, pro malé gurmány chystají jednu kuchařskou dílnu za druhou.

„V sobotu i v neděli pojedou kulinářské dílny od půl desáté ráno do pěti odpoledne a rovnou dvě současně. Děti ani rodiče se nemusí obávat, že by jim některá unikla. Dílničky se budou opakovat, tak aby se dostalo na každého návštěvníka,“ ubezpečila Markéta Ficnarová z Pradědova dětského muzea v Bludově.

Sobotní kuchařský maraton završí letní kino. Biograf láska se rozprostře na zahradě muzea s pohádkou Anděl Páně II, vstup je zdarma.. Festival nebude jen o kuchtění, děti si budou muset lámat hlavy ve velké gastronomické hře. Ani dospělí nepřijdou zkrátka - hostinec U krále Richarda, kavárna U Turka, řezník Krkovička či Pradědovi statkáři nabídnou řadu dobrot i pro velké návštěvníky. „Dospělí si budou moci chvíli oddechnout, aktivní program čeká především na jejich ratolesti," podotkla Markéta Ficnarová z Pradědova dětského muzea v Bludově. (zak)

19. května

V Zábřehu zazní Čiže ste, husličky, čije

Zábřeh - Čiže ste, husličky, čije, kdo vás tu zanechal - zazní v pátek 19. května v zábřežském kulturním domě. Poprvé zde vystoupí valašský zpěvák, textař a multiinstrumentalista Vlasta Redl, který ve své tvorbě dokázal osobitě skloubit rock, bigbít, folk a lidovou hudbu. Do Zábřehu zavítá se svou kapelou jako host domácí skupiny Madalen.

Začátky hudební kariéry Vlasty Redla jsou spjaty s dnes již legendární skupinou AG Flek, s níž vydal několik úspěšných alb obsahující největší hity tohoto moravského hudebníka. Ten s oblibou spolupracuje i se skupinou Hradišťan, se kterou vydal oceňované album AG Flek & Hradišťan, z něhož pochází i kultovní píseň Husličky.

„S Hradišťanem podniká Redl na jaře veleúspěšné turné, věříme, že v Zábřehu zafunguje i propojení s Madalen,“ uvedl Zdeněk David ze Zábřežské kulturní.

„Vlasta patří mezi osobnosti, které nás po hudební stránce výrazně ovlivnily, bude nám ctí vystoupit s ním na jednom pódiu,“ uvedl Jan Štaigl, kapelník skupiny Madalen, která vystoupí v první části tradičního jarního dvojkoncertu. Vstupenky na hudebně pestrý muzikantský večer v ceně už od 220 korun lze zakoupit v prodejních místech Zábřežské kulturní. (zak)



Herci servírují evergreeny

Šumperk – Oblíbený pořad Evergreeny aneb Vzpomínky nám zůstanou napíše své další pokračování v pátek 19. května v Divadle Šumperk. Od 19 hodin se v roli zpěváků představí herci domácího souboru Olga Kaštická, Petr Král, Karolína Hýsková, Tomáš Wurst. Za klavír usedne

Josef Macek a baskytary se ujme Zdeněk Wlk Vlček. Vstupné je 100 korun. (zak)



Do Mohelnice se sjedou dýdžejové

Mhelnice – Bassound pro návštěvníky chystá v pátek 19. května od 20 hodin v Domě kultury v Mohelnici velký návrat drumandbassových nocí. Pozvání přijala dvojice z Velké Británie, zástupci vydavatelství RAM Records - Mind Vortex. Od sousedů ze Slovenska přijede velice nadupaný producent L PLUS zástupce Technique Recordings, po delší době do Mohelnice zavítá také Volume Plus feat, rozjede to i Lifesize MC z Británie. Program doplní domácí Bassound crew a hosté. (zak)

20. května

Salamandra a Sebastien hrají v Mohelnici

Mohelnice - V sobotu 20. května od 20 hodin v Domě kultury v Mohelnici vypukne ta pravá metalová noc. Na návštěvníky čeká mimořádný zážitek, a to kapely Salamandra a Sebastien na jednom místě. Salamandra je česká speed metalová skupina z Ostravy a Sebastien česká kapela hrající melodický power metal se symfonickými a progresivními prvky. Občerstvení je zajištěno. Vstupenky v předprodeji zakoupíte za 250, na místě jsou za 300 korun. (zak)



Oslaví Evropský den sousedů

Jeseník - Masarykovo náměstí v Jeseníku se v sobotu 20. května od 9 hodin promění v místo, kde se hezky tráví čas a kde se utužují sousedské vztahy. „Těšte se na program, který si pro vás připravili obyvatelé z blízkého okolí a jejich přátelé, místní organizace, spolky či instituce. Někdo zahraje, jiný zazpívá, někdo vyrobí budku, jiný upeče buchtu. Někdo zahraje pohádku, jiný usne na lehátku, natočí limo, rozhněte Fimo, předcvičí jógu, zvítězí v šachu, osvěží bazénem, poradí s ekzémem, uplete ponožku, nakreslí stonožku,“ zvou na oslavu Evropského dne sousedů pořadatelé ze spolku Sudetikus. (zak)



Na děti čekají pohádkové písničky

Bludov – Liduščino divadlo přijede za dětmi v sobotu 20. května do Bludova. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na veselé písničky s pohádkovým příběhem. Představení začíná na zahradě kulturního domu v 15 hodin, vstupné je 20 korun. V případě špatného počasí se vše stěhuje do sálu kulturního domu. (zak)



Komedie je věnována Chaplinovi

Šumperk – Brněnské Divadlo Hysterie přiveze v sobotu 20. května do Šumperku inscenaci Tulák Charlie Chaplin. V představení, která začíná v 19 hodin na malé scéně Divadla Šumperk Hrádek, se představí šumperský herec Kryštof Grygar, Štěpán Gajdoš a Simona Benáčková. Hořkou komedii o životě slavného filmového herce, scénáristy, režiséra, producenta a také skladatele režíruje Štěpán Gajdoš. Lístek přijde na 100 korun. (zak)



Děti složí s Michalem písničku

Zábřeh - Veselé představení krále všech dětských klaunů, komiků a vynálezců Michala Nesvadby, kterého malí diváci znají nejen z Kouzelné školky, nabízí kulturní dům v Zábřehu v sobotu 20. května od 15 hodin.

V představení se objeví velké množství rekvizit a inovací z Michalovy lepicí pásky. Nebude chybět ani legrace, soutěže a dynamické hudební skeče. Tentokrát si chce Michal zabrnkat na svůj nový hudební nástroj, potřebuje k tomu ale struny. Když mu je nepůjčí bendžo, ani harfa a basa taky ne, rozhodne se, že si poradí sám. Vymýšlet vynálezy je pro něj přece „brnkačka“, stejně jako složit písničku.

Michal je vždycky dobře naladěný, a tak jeho pořad nabídne zábavu, poučení i potěšení pro všechny dětské i dospělé diváky. Vstupné je jednotné a činí 150 korun. (zak)



Muzeum silnic zve na vláčky

Vikýřovice - Na sobotu 20. května připravilo silniční muzeum pro návštěvníky jednodenní výstavu kolejišť, které do Vikýřovic přivezou členové Společnosti přátel železničního modelářství a železnice. Výstava připomene 170. výročí Severní dráhy císaře Ferdinanda a bratří Kleinů, jejichž rodinný podnik se podílel na výstavbě několika úseků této železnice. Tehdejší moderní dráha propojila Dolní Rakousy přes Moravu a Rakouské Slezsko se Západní Haličí a v roce 1839 se stala první parostrojní železnicí v českých zemích. Život a podnikatelskou činnost Kleinů připomíná v Muzeu silnic také stálá expozice s názvem Po stopách bratří Kleinů – stavitelů silnic, železnic a mostů. Výstava bude instalována v Muzeu silnic ve Vikýřovicích od 10 do 16 hodin. (zak)

21. května

Bleší trh bude v neděli

Lipová – lázně – Bleší trh pod širým nebem připravují v neděli 21. května nadšenci s Lipové – lázní. Na tamním parkovišti u benzínové pumpy budou moci zájemci nabízet to, co nepotřebují nebo nakupovat to co potřebují od 14 do 16 hodin. Vzhledem k tomu, že organizátoři musejí platit za pronájem prodejní plochy, bude se vybírat od prodejců 30 korun. (zak)



Kvarteto Martinů má tři koncerty

Postřelmov, Mohelnice, Bludov – Hned tři koncerty bude mít v regionu špičkové kvarteto Martinů. Za svými posluchači zamíří v neděli 21. května do Postřelmova (17 hod., kulturní dům), o den později do Mohelnice (18 hod., sál ZUŠ) a do Bludova (17 hod., zámek). Koncert se koná v rámci cyklu Kruhu přítel hudby. Kvarteto Martinů, původně Havlákovo, založili v roce 1976 tehdejší studenti pražské konzervatoře. Těžištěm jeho repertoáru je hudba velikánů české a světové hudby, kvarteto s oblibou k vyhledává i díla zapomenutých autorů či objevuje nová díla současných skladatelů nebo k premiérám děl soudobých. Vstupné na koncert je od 40 do 70 korun. (zak)

22. května

Výstava obrazů: Magická inspirace

Javorník – Nový sál kulturního centra v Javorníku bude hostit výstavu obrazů Pavlíny Horecké s názvem Magická inspirace. Vernisáž se uskuteční v pátek 19. května v 18 hodin, výstava potrvá do konce června. Vstupné je dobrovolné. (zak)

24.5. Soutěž

Lukáš Hejlík zahraje Fotbalové deníky

Zábřeh – Lukáš Hejlík představí ve středu 24. května od 19.30 hodin v zábřežském kině Retro knihu Jiřího Hájíčka Fotbalové deníky. V rámci kultovního projektu scénického čtení Listování Lukáš Hejlík s kolegyní Věrou Hollou přehrává knihu živou, neotřelou a vtipnou formou. Autor Jiří Hájíček psal svou knihu kdysi po mistrovství světa ve fotbale v Německu. Tato kniha ale zdaleka není jen o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. Vstupné je 90 korun, studenti zaplatí 50 korun.

Pokud máte zájem získat zdarma vstupenky, zatelefonujte si o ně ve středu 17. května. Soutěžní otázku najdete v týdeníku Moravský sever, který je součástí úterního Šumperského a jesenického deníku, od středy se dá týdeník koupit i samostatně s vloženým televizním magazínem.(zak)

24. května

Klavírní virtuóz Lukáš Vondráček bude koncertovat v Šumperku

Šumperk – Vítěz prestižní klavírní soutěže královny Alžběty bude ve středu 24. května koncertovat v klášterním kostele v Šumperku. Klavírní virtuóz světové třídy Lukáš Vondráček přijede na pozvání volnočasového centra Doris.

Jednatřicetiletý interpret se narodil v Opavě do hudební rodiny. Byl označován za zázračné dítě, na klavír začal hrát ve dvou letech a již ve čtyřech letech měl své první veřejné vystoupení.

V osmi letech poprvé natáčel pro Českou televizi a Český rozhlas a také zvítězil v soutěži Prague Junior Note. V roce 1995 se jako devítiletý stal absolutním vítězem soutěže Amadeus v Brně pro klavíristy do 11 let. O rok později vyhrál mezinárodní klavírní soutěž v Košicích azačal koncertovat po celém světě.

Ve třinácti letech už díky rektorské výjimce začal studovat hudební obor na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Dále studoval na vídeňské konzervatoři a na akademii v Katovicích. V roce 2012 absolvoval New England Conservatory v Bostonu, kde také žije.

První CD s nahrávkami Lukáše Vondráčka vyšlo v jeho 11 letech. V roce 2002 debutoval jako patnáctiletý s Českou filharmonií na koncertě v pražském Rudolfinu pod vedením dirigenta Vladimira Ashkenazyho. Ten mu také dával soukromé lekce a výrazně jeho kariéru ovlivnil.

Lukáš Vondráček má na svém kontě množství ocenění ze soutěží po celém světě. Mezi ty nejcennější patří loňské vítězství v prestižní klavírní soutěže královny Alžběty.

Šumperský koncert začíná v půl sedmé večer, vstupné je 100 korun. Rezervaci vstupenek lze učinit na tel.: 731 610 037 nebo na emailu: konupcik@doris.cz. (zak)