Kulturní přehled ze Šumperska a Jesenicka - 23. týden

Noc kostelů - ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Škvára

6. – 9. 6.

Festival na hradě nabídne plejádu hvězd

Nový zábřežský open air festival Hvězdy na hradě se po úspěšné loňské premiéře uskuteční i letos. Od úterý 6. do pátku 9. června se v prostorách nádvoří bývalého hradu, dnes sídla společnosti Talorm, uskuteční „stand up comedy“, divadelní představení a také dva koncerty. „Zábřežský hrad má výraznou architektonickou i historickou hodnotu a atmosféru, která zejména ve večerních hodinách určitě osloví i naše návštěvníky,“ míní Vratislav Jarmar ze Zábřežské kulturní.

Hvězdy na hradě postupně nabídnou výstupy bavičů známých z oblíbené televizní show Na stojáka, ztřeštěnou komedii Manželský čtyřúhelník, v níž exceluje mimo jiných Martin Kraus, koncert folkové legendy Fleret a třešničkou na dortu bude vystoupení herečky Báry Hrzánové, které se tentokrát představí jako frontmanka kapely Condurango mísící moderní český folk s latinskoamerickými rytmy. Součástí festivalu je i koncert houslového virtuóza Jaroslava Svěceného, ten se však uskuteční v neděli 11. 6. v kulturním domě.

Vstupenky na festival se prodávají na konkrétní místa, v předprodeji jsou nabízeny za příznivých 190 Kč, v den konání akce podraží o 60 korun. „Není třeba se obávat ani deštivého počasí, pro tento případ bude vždy připraven sál kulturního domu, a akce se tak uskuteční za každého počasí,“ vysvětlil Jarmar. Festival Hvězdy na hradě se koná za podpory Olomouckého kraje a Nadace Život umělce. (zak)



7. 6.

V Jílkovi vystavuje pražská výtvarnice

Šumperk – Od středy 6. června zaplní šumperskou Galerii Jiřího Jílka díla pražské výtvarnice Elišky Jakubíčkové. Výstavu obrazů Bělostná perletí otevře vernisáž, která začíná v 18 hodin. (zak)



8. 6.

V Bezruči jsou k vidění reportážní fotografie

Jeseník - Vernisáž výstavy jesenického fotografa Vítězslava Marečka se koná ve čtvrtek 8. června v 17 hodin ve Výstavní síni Divadla Petra Bezruče v Jeseníku. Soubor fotografií s názvem Tváře a umění jsou zaměřeny na divadelní a hudební reportáž. Vstup na výstavu je volný. (zak)



8 . – 11.6. Soutěž

Divadlo v parku servíruje komedie

Šumperk – Komedie, známé tváře a nejúspěšnější inscenace – takový je ve zkratce scénář letošního ročníku festivalu Divadlo v parku. To bude hostit letní scéna v Sadech 1. máje od čtvrtku 8. do neděle 11. června. Všechna představení začínají v devět hodin večer.

Přehlídku odstartuje Činoherní studio bouře komedií Jenom život. Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vyniknout dvěma hereckým osobnostem Igoru Barešovi a Antonii Talackové.

Páteční inscenace bude v režii opět dvou skvělých herců Petry Špalkové a Jana Novotného, kteří budou servírovat příběh páru s všedními starostmi. Život jim naruby obrátí výhra, kterou je romantická dovolená v Paříži. „Rozhodně nebude nouze o humorné situace. Vše bude navíc podtrženo skvělými hereckými výkony,“ zve do hlediště ředitel pořádajícího Divadla Šumperk Matěj Kašík.

O sobotní program se postará Klicperovo divadlo z Hradce Králové, které přiveze špičkovou komedii Bez bab! aneb Kutloch. Děj se bude točit kolem nakupování a z mužského pohledu boj o přežití v nákupním centru.

S festivalem se v neděli 11. června rozloučí domácí herecký soubor, který nabídne nejúspěšnější inscenaci letošní sezóny, a tou bude jak jinak komedie Dokonalá svatba. Vstupné na hostující soubory je 250 korun, na domácí soubor stojí lístek 100 korun. Předprodej vstupenek je v pokladně Divadla Šumperk.

Pokud máte zájem získat zdarma vstupenky, zatelefonujte si o ně ve středu 7. června. Soutěžní otázku najdete v týdeníku Moravský sever, který je součástí úterního Šumperského a jesenického deníku, od středy se dá týdeník koupit i samostatně s vloženým televizním magazínem. (zak)

Program Divadla v parku

Čtvrtek 8. června, 21.00, letní scéna

Jenom život - Činoherní studio Bouře

Hrají: Igor Bareš a Antonie Talacková, vstupné: 250 Kč



Pátek 9. června, 21.00, letní scéna

Romantický víkend - Filmová a divadelní agentura Praha

Hrají: Petra Špalková a Jan Novotný, vstupné: 250 Kč



Sobota 10. června, 21.00, letní scéna

BEZ BAB! aneb Kutloch - Klicperovo divadlo Hradec Králové

Hrají: František Staněk, Josef Čepelka, Filip Richtermoc a Vojtěch Dvořák, vstupné: 250 Kč



Neděle 11. června, 21.00, letní scéna

Dokonalá svatba – Divadlo Šumperk

Hrají: Simona Benáčková, j.h., Vít Pištěcký, Kryštof Grygar, Karolína Hýsková, Lucie Šmejkalová a Olga Kaštická, vstupné: 100 Kč



V případě nepříznivého počasí se inscenace stěhují do Divadla Šumperk



8. a 9. 6.

Dvoudenní maraton věnují Husovi

Šumperk – Výstava, přednáška, interaktivní dílny, vzdělávací program pro školy i filmové představení – takový je program dvoudenního maratonu, který bude věnován Janu Husovi. Program začíná ve čtvrtek 8. června v Městské knihovně Šumperk. V 17 hodin zde bude zahájena výstava Literární a historický odkaz Mistra Jana Husa. Příběh Mistra Jana Husa komiksově ztvárnila Zdeňka Študlarová, výtvarnice, ilustrátorka dětské literatury, učebnic, komiksů, kalendářů a ekologické literatury pro děti. Výstavu, která je putovní a vznikla k 600. jubileu Mistra Jana Husa, si zájemci budou moci prohlédnout do 9. června. Součástí vernisáže bude přednáška Davida Louly Husovy stopy, vstupné je dobrovolné.

O doprovodné akce se postará volnočasové centrum Doris. To připravuje na čtvrtek 8. a pátek 9. června dopoledne interaktivní dílny určené pro základní školy. K připomínce Husova výročí se přidává i šumperské kino Oko. Ve čtvrtek dopoledne promítne snímek Cesta bez návratu – Jan Hus.

Výtěžek z promítání bude použit na charitativní účely. (zak)



8. 6.

Výstavní prostory obsadí Královna mašinek

Šumperk - Jestliže máte rádi vlaky nebo jejich modely přijďte se podívat do Vlastivědného muzeu v Šumperku na výstavu Královna mašinek. V Galerii Šumperska budou od čtvrtku 8. června do neděle 10. září k vidění vláčky zapůjčené od soukromých sběratelů. Království mašinek nebude jen o modelech, ale také připomene nejvýznamnější železniční stavitele 19. století bratry Kleiny. Návštěvníci budou moci shlédnout například denní a noční výpravku nebo modely lokomotiv a také konstrukce, které ve svých železárnách vyráběla firma bratří Kleinů, a další zajímavosti. V muzeu bude také možné si dohodnout komentovanou prohlídku. Základní vstupné je 40 korun. (pel)



9. 6.

Muzeum se vnoří do tajů 20. století

Šumperk – Lidé, kteří vyrazí na šumperskou Muzejní noc, budou moci na vlastní kůži poznávat eleganci 20. století. V pátek 9. června od 19 hodin budou prezentovány Společenská šaty na přehlídce a výstavě s názvem Dámy a pánové, do gala! Návštěvníky čeká atmosféra malého muzejního bálu. V prostorách Pavlínina dvora budou k vidění ukázky společenských tanců v provedení Klubu tanečního sportu Šumperk, ale také ukázka tance twerk. Občerstvení bude zajištěno v muzejním bufetu. Vstupné je 50 korun. (pel)



9. 6.

Kostely se otevřou lidem i v noci

Šumpersko,Jesenicko - V pátek 9. června proběhne po celé České republice Noc Kostelů. Chrámy, kaple i modlitebny po celé zemi jsou pro návštěvníky otevřeny ve večerních a nočních hodinách. Na programu mohou být divadelní představení, koncerty, workshopy, ale také komentované prohlídky. Návštěvníci mají možnost si prohlédnout místa, kam se běžně nedostanou, sestoupit do starobylých krypt nebo vystoupat do věží kostelů. (pel)



Přehled otevřených kostelů:



Bludov – kostel Božího těla (poutní kostel v lese), kostel sv. Jiří



Bohdíkov - kostel sv. Petra a Pavla



Černá Voda – kostel Jména Panny Marie



Česká Ves – kostel sv. Josefa



Dubicko – kostel Povýšení sv. Kříže



Bernartice u Javorníku - kostel sv. Petra a Pavla



Hrabová – kostel Českopbratrské církve evangelické



Jeseník – kostel Českobratrské církve evangelické, kostel Nanebevzetí Panny Marie, modlitebna Křesťanské společenství Jeseník



Kobylá nad Vidnavkou – kostel sv. Jáchyma



Lesnice - kostel sv. Jakuba



Libina - kostel sv. Jiří, kaple sv. Antonína (Obědné)



Loštice – kostel sv. Prokopa



Mikulovice - kostel sv. Mikuláše



Mohelnice – kostel sv. Tomáše Becketa



Moravičany – kostel sv. Jiří



Oskava – kostel sv. Floriána, kostel sv. Bedřicha (Bedřichov)



Písařov – kostel Rozeslání apoštolů



Postřelmov - farní kostel sv. Matouše, kaplička sv. Prokopa



Rapotín - kostel Nanebevzetí Panny Marie



Rohle – kostel sv. Martina



Staré Město – kostel sv. Anny



Štíty – kostel Nanebevzetí Panny Marie



Šumperk – chrám Svatého Ducha, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, kostel Svatého Ducha, kaple sv. Barbory, kostel Jana Evangelisty Českobratrské církve evangelické, kostel sv. Jana Křtitele, modlitebna Armády spásy, modlitebna Bratrské jednoty baptistů



Úsov – kostel sv. Jiří



Vidnava – kostel sv. Františka, kostel sv. Kateřiny



Zábřeh – kostel sv. Barbory, kostel sv. Bartoloměje, kostel Církve československé husitské



Zvole – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie



10. 6.

Vydají se po stopách Eskymo Welzla

Zábřeh – Klub českých turistů Zábřeh zve na 3. ročník Po stopách Eskymo Welzla pro hendikepované. Akce je určena osobám bez rozdílu věku s jakýmkoliv druhem postižení. Start je v sobotu 10. června mezi 9. a 12. hodinou na začátku cyklostezky Lupěné – Hněvkov u železničního skanzenu. Zde účastníci mohou zaparkovat, k dispozici bude i WC pro hendikepované. Zájemci mohou vyjít také od vlakového nádraží v Zábřehu. Účastníci se vydají na maximálně desetikilometrové putování údolím Moravské Sázavy po hladké asfaltové cyklostezce, na trase je možno se kdykoliv otočit a tím si délku zvolit podle vlastního uvážení. Převýšení je maximálně 10 metrů. Trasa se startem od nádraží Zábřeh není určena pro vozíčkáře. Startovné je 20 korun. Součástí doplňkového programu bude měření tělesných hodnot, soutěž, ukázky cvičení pro hendikepované, opékání či prodej koláčků. Občerstvení bude připraveno. (zak)



11. 6.

V Zábřehu zahraje Jaroslav Svěcený

Zábřeh - V rámci festivalu Hvězdy na hradě, ale v sále kulturního domu se v neděli 11. června uskuteční koncert světoznámého houslového virtuóza, proslulého popularizátora houslové hry a uznávaného znalce historie a stavby houslí Jaroslava Svěceného. Toho v Zábřehu doprovodí jeden z nejlepších klavíristů mladé generace Václav Mácha.

„Budu hrát se skvělým klavíristou, se kterým jsem absolvoval koncerty například ve Spojených státech nebo v Teheránu. Posluchačům nabídneme dvě hodiny muziky tří staletí,"

uvedl Jaroslav Svěcený. „V programu koncertu zazní například sonáta Ludwiga van Beethovena, skladby A. Dvořáka, B. Smetany, skvělé houslové sólo z pohádky Radúz a Mahulena od Josefa Suka či skladba Strings for NY Jaroslava Svěceného věnovaná New Yorku, kde Mistr často koncertuje," láká na recitál předního českého houslisty Zdeněk David, ředitel kulturního domu.

Vstupenky na akci, která se uskuteční za podpory Olomouckého kraje a Nadace Život umělce, jsou k dispozici v prodejních místech Zábřežské kulturní. Koncert má začátek v 17 hodin. (zak)



13. 6.

Doris zve na toulky s historikem Poláchem

Šumperk - Vila Doris zve na setkání s historikem Drahomírem Poláchem, které proběhne 13. června v rámci cyklu komorních setkání Via Lucis. Drahomír Polách je dlouholetý kronikář města a uznávaný šumperský historik Drahomír Polách. Letos získal cenu za přínos městu Šumperk. Vstupenky si zájemci mohou rezervovat u Pera Konupčíka, 731 610 037, konupcik@doris.cz. (pel)



Poradí, jak pomoci očím

Šumperk - Jana Pozlovská z Centra zdravého vidění v Praze přijede v úterý 13. června povídat o tom, jak je možné zlepšit svoji oční vadu nebo odložit brýle úplně a vidět opět dobře. Nejdříve přijde trocha teorie, pak praktické cvičení a doporučení. Na workshop, který se koná od 16 do 19 hodin, je třeba se dopředu přihlásit, neboť je omezený počet míst. Více informací získáte na kurzy@dksumperk.cz, 777 652 073. Vstupné je 200 korun. (zak)