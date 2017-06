Kulturní přehled ze Šumperska a Jesenicka - 24. týden

Kam vyrazit na zajímavou akci? Podívejte se.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Lubomír Stehlík

14.6.

V Zábřehu vystavují čínští umělci

Zábřeh – Díla převážně čínských exilových umělců vyznávající metodu Falun Gong představí výstava obrazů v muzeu Zábřeh s názvem Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Expozici otevře vernisáž ve středu 14. června v 17 hodin. Výstava bude otevřená do 30. července. Vstupné je 10 korun. (pel)





15.6.

Knihovna zve na výlet s historiky

Šumperk – Za nepovšimnutými památkami na Šumpersku mohou vyrazit zájemci ve čtvrtek 15. června. Exkurze, kterou pořádá Městská knihovna v Šumperku, vyrazí směr Postřelmov. Odjezd je v 8 hodin z autobusového nádraží v Šumperku, exkurzi povede památkářka Jitka Štáblová a historik Zdeněk Doubravský. Návrat zpět je plánován na 14. hodinu. Výprava navštíví kostel sv. Matouše se sochou sv. Jana Nepomuckého, hrobky Bukůvků z Bukůvky a kapli Nanebevzetí Panny Marie. Účastníci se seznámí s památkami místního lidového stavitelství, prohlédnou si Jursův statek, bývalou rybárnu, či zaniklý Závořický rybník. Cena zájezdu je 50 korun, přihlášky a rezervace přijímá městská knihovna, info na tel.: 583 283 138. (zak)



15.6.

Jeseník si k narozeninám nadělil výstavu

Jeseník - Slavnostní vernisáž výstavy tematicky zaměřené k 750 letům města Jeseník a k patnáctiletému partnerství s městem Glucholazy se uskuteční ve čtvrtek 15. června od 17 hodin v jesenické katovně. Výstava historických fotografií s názvem Jeseník zpátky v čase potrvá do konce září. (zak)



15.6.

Park u skláren bude patřit dětem

Rapotín – Zahradní slavnost pro děti připravuje obec Rapotín na čtvrtek 15. června. V parku u skláren budou od 10 do15 hodin připraveny nejrůznější soutěže, skákací hrady, trampolína, malování na obličej, jízda na koních. Malí návštěvníci, kteří se zapojí do soutěže, dostanou zdarma špekáček a cukrovou vatu. Celou akci bude doprovázet cimbálová muzika, vystoupí dětský sbor Smíšci, Chrámový sbor, na programu jsou i taneční vystoupení či filmová produkce. Občerstvení zajištěno, chybět nebudou grilované speciality či pečené sele. (zak)



15.6.

Koncert mladých umělců

Jeseník – Evropský den hudby budou hostit jesenické lázně ve čtvrtek 15. června. Na koncertě, který začíná v Zrcadlovém sále v 17 hodin, se představí studenti Základních uměleckých škol z Jeseníku, Javorníku, Vidnavy a Zlatých Hor pod vedením hudební pedagožky Rafaely Drgáčové. Vstupné je dobrovolné. (zak)



15.6.

Zazpívají pro nemocného kamaráda

Šumperk – Na benefiční koncert zve ve čtvrtek 15. června šumperský dětský sbor Motýli. Koncert, který začíná v klášterním kostele v Šumperku v 19 hodin, se uskutečnil na podnět členů sboru. Ti budou zpívat ve prospěch kamaráda Martina, který je po vážném úrazu. (zak)



16. - 18.6.

Servírovat budou jahodové speciality

Dolní Bušínov – Třídenní jahodové hody připravuje restaurace Bozeňov v Dolním Bušínově u Zábřehu. Od pátku 16. do neděle 18. června zde budou servírovat jahodové speciality. Rezervace stolu na tel. 583 411 299. (zak)



16.6.

Dny Javornicka otevře Fantom opery

Javorník – Světově proslulý muzikál Fantom opery otevře v pátek 16. června třídenní slavnost Dny Javornicka. Představení plné nádherných melodií nastudoval divadelní spolek složený z místních studentů ve velkém sále Kulturního domu v Javorníku, začátek je v osm hodin večer, vstupné je 80 korun.

Sobotní program odstartuje v 11 hodin na náměstí v Javorníku pohádka a další aktivity zaměřené pro děti. V pravé poledne projde městem průvod a ten slavnostně akci otevře. Návštěvníci se mohou bavit až do půl jedné v noci, kdy oblohu rozzáří ohňostroj. Během odpoledne vystoupí hudební kapely, šermíři, své umění předvede Martin Šimůnek se svou trialovou show, pobaví mažoretky, slavnost vyvrcholí recitálem skupiny Turbo. Bohatý program zakončí koncert v kostele Nejsvětější Trojice s hudebním doprovodem koncertního dua ve složení Olga Procházková a František Šmíd. (zak)



16.6.

V divadle bude košt vín

Šumperk – Tradiční ochutnávka vín z mikulovské oblasti se letos přestěhovala do prostor Divadla Šumperk. A právě zde mohou zájemci v pátek 16. června ochutnávat dle libosti z desítek vzorků lahodného moku. Degustaci, která proběhne od 19 do 23 hodin, zpříjemní cimbálová muzika Klaret, na programu jsou i ukázky sabrage mistrem České republiky Kamilem Prokešem. Součástí vstupného za 250 korun je neomezená konzumace vzorků. (zak)



17.6.

Peterka pořádá pivní rodeo

Petrov nad Desnou – Hostinec Peterka zve v sobotu 17. června na velké rodinné odpoledne. Od 13 hodin budou připraveny hry a soutěže, malí návštěvníci si mohou vyzkoušet jízdu na koni či soutěž v pojídání šlehačky. Dospělý program startují v 16 hodin. Účastníky čekají nejrůznější disciplíny, jako je hod sudem, pití piva na čas, chůze na chůdách, zatloukání hřebíků a další. Od sedmi hodin večer je na programu zábava s kapelou Acustik. Vstupné je 25 korun, bohaté občerstvení včetně grilovaných specialit je zajištěno. (zak)



17.6.

V Bezruči se sejdou YouTubeři

Jeseník – Sobotní večer 17. června bude Divadlo Petra Bezruče v Jeseníku patřit fanouškům YouTube. V 17 hodin zde vypukne CineTube, což je setkání YouTuberů s fanoušky a projekce jejich premiérových videí. „Můžete se těšit na pokec, fotku nebo podpis s vašim oblíbeným YouTuberem a na bohatý doprovodný program - hudební, taneční a akrobatické vystoupení,“ zvou pořadatelé. Svou účast přislíbili YouTubeři Vaďák, Vidrail, Ati, NejFake, Pjay, Lady Zika, Markus a další. Vstupenky v předprodeji se dají zakoupit pouze on-line na www.vstupnik.cz.

Vstupné je 119 v předprodeji a 150 korun na místě. (zak)



17.6.



Ve Zlatých Horách se utkají rybáři

Zlaté Hory – Milovníci rybolovu jsou zváni v sobotu 17. června do Zlatých Hor. Uskuteční se zde rybářské závody. Prezentace proběhne v chtě rybářského svaztu ve Zlatých horách od 7 do 7.45 hodin. Závody začínají úderem osmé. Startovné je 200 korun, své umění si může vyzkoušet kdokoliv. Pořadatelé slibují pěkné ceny a bohaté občerstvení. (zak)



17.6.

Děti se pobaví na střelnici

Třemešek - Broková střelnice na Třemešku u Oskavy zve v sobotu 17. června na Dětský den spojený s prohlídkou tohoto nově vybudovaného areálu. Dopolední program bude sportovní – zájemci si od 9 do 12.30 hodin budou moci vyzkoušet střelbu na asfaltové holuby, otestovat si své umění na virtuální střelnici či svou mušku při střelbě ze vzduchovky. V pravé poledne pak odstartuje dětský den. Připraveny budou atrakce pro malé a velké návštěvníky – skákací hrad, projížďky na koních, dětská diskotéka, nejrůznější soutěže, zájemci si budou moci projít i turistickou stezku. Po celý den bude k mání bohaté občerstvení, chybět nebude zvěřina, zájemci se mohou pustit do ochutnávky piv.

Návštěvníci se na střelnici dostanou po silnici směrem na Nový Malín a Mladoňov, kousek za obcí je směrovka zavede vlevo do střeleckého areálu. (zak)



18.6. soutěž

Šlágr v Zábřehu: Kašuba a pak Veselá trojka

Zábřeh - Nedělní odpoledne 18. června bude v zábřežském kulturním domě patřit Ľudovítu Kašubovi, sympaťákovi známému z televize Šlágr, který hraje a zpívá převážně vlastní skladby nebo také známé lidové písničky. Jeho příznivci se mohou těšit na hity jako Natália, Dávno, Hrajte Kašubovci, Čokoládové srdce, Diana, Krásne neznáme dievča a další. Taneční odpoledne s Ľudovítem Kašubou a jeho kapelou má začátek v 15 hodin, občerstvení pro návštěvníky je zajištěno.

Další setkání z hvězdami televize Šlágr nabídne kulturní dům o státním svátku 28. září, kdy bude v Zábřehu opět veselo s Veselou trojkou Pavla Kršky. Také na tento pořad jsou již vstupenky v prodeji.

Pokud máte zájem získat zdarma vstupenky, zatelefonujte si o ně ve středu 14. června. Soutěžní otázku najdete v týdeníku Moravský sever, který je součástí úterního Šumperského a jesenického deníku, od středy se dá týdeník koupit i samostatně s vloženým televizním magazínem.

(zak)