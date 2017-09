Priessnitz zahraje na pomoc Tančírně. Přispějete i vy?

Vrátit do Tančírny kulturní život. Takový cíl má internetová sbírka na podporu oživení unikátní dřevěné stavby v Račím údolí u Javorníku.

Skrze web Darujeme.cz lidé zatím věnovali sedmnáct tisíc korun.

Na podporu Tančírny zahraje i kapela Priessnitz.

Do Tančírny v Rychlebských horách se na bály, za hudbou a uměním sjížděli před sto lety lidé z širokého okolí.

„Nemuseli tehdy za kulturou do velkých měst, žilo to i v místech, kde se k sobě choulilo jen několik nevelkých osad. V rámci komunitního rozvoje se právě podobným oblastem snažíme vrátit někdejší život,“ vysvětlil programový ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.

Tato organizace dárcovskou výzvu na svém webu spustila.

Obec zachránila unikát před zánikem

Budovu v Račím údolí před několika lety zachránila před zánikem obec Bernartice.

Aby mohla sloužit svému původnímu účelu, je nutná další pomoc. Vybrané peníze poslouží na zajištění pravidelného programu, především koncertů, festivalů nebo série tanečních večerů od swingu po klasiku.

Cílová částka ve veřejné sbírce je čtvrt milionu korun, lidé mohou přispívat do konce letošního roku.

Záměr podpoří i jesenická kapela Priessnitz, jejíž členové mají k Tančírně srdeční vztah. Skupina odehraje 9. října koncert v pražském Paláci Akropolis. Výtěžek poputuje na obnovu památky.