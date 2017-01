Lidé z Palonína sepsali petici. Chtějí rondel

Palonín – Obyvatele Palonína trápí nebezpečná křižovatka na výjezdu z obce. Chtějí přimět úřady, aby ji nechaly přestavět na kruhový objezd. Sepsali kvůli tomu dokonce petici. Svůj podpis pod ni připojila více než stovka lidí nejen ze samotného Palonína, ale i z okolních obcí.

Na křižovatce hlavní silnice z Loštic do Litovle s odbočkou do Palonína a na dálnici D35 se stalo už několik nehod. V létě 2015 zde zemřel motorkář po střetu s autem, které mu nedalo přednost. U křižovatky má pomníček.Foto: DENÍK/Michal Krestýn

Na křižovatce hlavní silnice z Loštic do Litovle s odbočkami na dálnici D35 a do obce se stalo jen loni už pět nehod. Poslední asi před měsícem. „Těch nehod je opravdu hodně. V minulosti při nich dokonce umírali lidé. Chceme to změnit," říká odhodlaně autor petice Roman Vyjídáček.

Silnice je zrádná, protože od Měníku až do Loštic na ní není jediná zatáčka. „Hlavně cizí řidiči vidí krásnou dlouhou rovinu a rozjedou to. I když je křižovatka v obci, takže by zde měli dodržovat padesátku, tak nepřibrzdí," vysvětluje Roman Vyjídáček.

Upozorňuje i na další zrádnost v tomto úseku. „Od Měníku je navíc asi padesát metrů před křižovatkou dolík a horizont, a když se na něm najednou objeví rychle jedoucí auto, bývá už pozdě na nějakou reakci," popisuje hlavní problém nebezpečného úseku Roman Vyjídáček.

O změnu se v minulosti snažila i obec, ale neúspěšně. „Nehody jsou tu časté, řidiči padesátku mnohdy nerespektují. Silnice je nedávno opravená, takže svádí ještě víc k rychlé jízdě. Předloni v létě se tady stala nehoda, při níž zemřel motorkář, má u křižovatky pomníček," připomněla starostka Palonína Hana Ficnarová.

Petici proto vedení obce podporuje. „Bude to podpůrný argument pro naši snahu, aby se situace vyřešila," dodala starostka.

Podle krajského koordinátora bezpečnosti silničního provozu Miroslava Charouze je hlavní problém v neukázněných řidičích. „Blázna, který nerespektuje, že je v obci, nezastaví ani kruhový objezd, i když je to samozřejmě prostředek ke zpomalení dopravy. Celý problém je ale v chování některých řidičů. Rondel může být naopak příčinou dalších nehod, protože někteří řidiči budou v noci zkoušet, jak moc rychle se dá projet," upozornil Miroslav Charouz.

Lidé z Palonína a okolních obcí se ale nechtějí vzdát. „Na tu křižovatku nadává většina místních. Chápu, že stavba kruhového objezdu je nákladná, ale chceme s tím něco udělat. I kdyby úřady zamítly rondel, budeme se snažit alespoň o to, aby zde přibyl středový ostrůvek nebo zpomalovací prahy," uzavírá Roman Vyjídáček.

Olomoucký kraj jako vlastník silnice se bude požadavkem občanů zabývat a projedná ho s policií. „O tom, zda je výstavba kruhové křižovatky jediným vhodným řešením, nebo bude možné přijmout jiná opatření, která přispějí ke zvýšení bezpečnosti, bude rozhodnuto až po analýze ve spolupráci s policií," řekl náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Jan Zahradníček.