Lokálku do Vidnavy nikdo nechce, její cena výrazně klesne

Správa železniční dopravní cesty prodává vůbec první trať v Olomouckém kraji. O čtyřkilometrovou lokálku z Velké Kraše do Vidnavy nikdo ani napodruhé neprojevil zájem.

Správa železnic ji proto nabídne znovu za výrazně nižší cenu. Ta by již mohla být pro místní samosprávy či železniční fanoušky zajímavá.

Za 3,9 milionů korun mohl případný zájemce získat třináct propustků, deset přejezdů, šest výhybek, kolejovou váhu či budovu stanice Vidnava.

Především však železniční násep a pět kilometrů kolejí, z toho kilometr na vidnavském nádraží.

„Do soutěže se nikdo nepřihlásil. Nyní připravujeme vyhlášení dalšího kola. V něm se bude nabídnutá trať nabízet již za cenu obvyklou v místě. Její výše bude proti předchozímu kolu řádově odlišná,“ sdělil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Šlapací dreziny jako na jihu Moravy?

Ačkoli se lokálka nachází na dohled od Rychlebských hor, leží téměř na rovině. Podobně jako v Ratíškovicích na jižní Moravě by tak na ní mohli jezdit turisté na šlapacích drezínách.

„Nakonec jsme se o tomto nápadu na radě města nebavili. Cena byla příliš vysoká, nemělo by význam trať kupovat. Že by ji samospráva začala provozovat, na to nemá u nás ani v sousední Velké Kraši nikdo moc uši,“ konstatoval místostarosta Vidnavy Kamil Haderka.

Případný odkupu trati samosprávami by závisel na výši prodejní ceny a možnosti získat na její budoucí využití dotaci.

„Musel by také být někdo, kdo by si tuto věc vzal na sebe a trať by provozoval,“ dodal místostarosta Haderka.

Poslední osobní vlak přijel do stanice Vidnava v prosinci 2010. Poté motoráky z rozhodnutí kraje nahradily autobusy.

Nulová je na trati i nákladní doprava, dráha je totiž v dlouhodobé výluce.

Zhruba před měsícem stavbaři zrušili léta nepoužívaný přejezd přes silnici z Vidnavy do Javorníku. Těmito místy kdysi koleje pokračovaly dál na území Polska.

Pět let provozu, dva osobáky denně



Správa železnic se pokoušela trať prodat již loni. Neuspěla.

Roli v tom mohl hrát i fakt, že by nový vlastník musel železnici nejméně pět let provozovat.

Pokud by na ní navíc nezajistil provoz nejméně dvou osobních vlaků denně, neměl by ani nárok na dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.