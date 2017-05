Lyže za dvacku? Radnice vydraží opuštěné věci

Zraněním skončila v noci na pátek 19. května rozepře dvou návštěvníků baru v Zábřehu. Dvojice mužů ve věku třiatřicet a čtyřicet let se dostala do hádky. Mladší z nich situaci neustál a na druhého muže zaútočil. Strčil do něj tak, že upadl ze židle na zem. Pak mu ještě uštědřil ránu pěstí do obličeje.