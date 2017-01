Na kurtech bude bruslařská dráha, v Rapotíně závody na saních

Krátké zprávy ze Šumperska a Jesenicka.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

V Rudě se vyřádí bruslaři

Ruda nad Moravou – Mrazivé počasí posledních dnů udělalo radost milovníkům bruslení z Rudy nad Moravou a okolí. Tělovýchovná jednota Tatran zprovoznila na tenisových kurtech v Rudě bruslařskou dráhu. Zájemci si mohou přijít zabruslit v pracovních dnech od 12 do 16.30 hodin, o víkendu se začíná už v devět ráno. Ve středu, pátek a sobotu je možnost i večerního bruslení, a to až do devatenácti hodin. Vstupné je dobrovolné. (mik)

Horolezci pozvou do Himálájí

Postřelmov – Horolezci Jakub a Zdeněk Mikulovi z Postřelmova přiblíží ve středu 11. ledna svým spoluobčanům jejich rodinnou expedici na šest a půl tisíce metrů vysokou horu Singu Chuli v Himálájích. Na cestopisné besedě zavedou posluchače z jihu Nepálu bujnou vegetací do základního tábora pod Annapurnou a dále do ledových hor. Přednáška začíná v postřelmovském kulturním domě v osmnáct hodin, vstupné je padesát korun. (mik)

V Rapotíně budou závodit na saních

Rapotín – Závody na saních se budou konat v sobotu 14. ledna od půl jedné odpoledne v úvozu u Kocúráku v Rapotíně (poblíž KKC). Soutěžit se bude v několika věkových kategoriích od dvou do čtrnácti let. Pro nejlepší jsou připravené hodnotné a sladké ceny. Na závěr se bude konat závod pro dospělé. Ceny pro jeho vítěze pořadatelé předají v hostinci Peterka, kde bude vyhodnocení a posezení s muzikou. Teplé občerstvení je zajištěno, každé dítě dostane párek a čaj. (mik)

Lidé musejí podat nová daňová přiznání

Ruda nad Moravou – Katastrální úřad dokončil v loňském roce obnovu digitalizaci v katastru Ruda nad Moravou. V některých případech proto došlo ke změnám v číslování parcel nebo jejich výměr. Vlastníci nemovitostí, u nichž došlo ke změně, proto budou muset podat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Čas na to mají do konce ledna. Předmětem daně jsou přitom i pozemky pronajaté od Státního pozemkového úřadu. Pokud by někdo v termínu nepodal daňové přiznání, hrozí mu pokuta. Její výše závisí na výši daně a délce prodlení. (mik)

Lukavice bude mít územní plán

Lukavice – Nový územní plán pro Lukavici a její místní části připravuje radnice v Zábřehu. Strategický dokument se týká katastrálních území Lukavice na Moravě, Vlachov a Slavoňov u Lukavice. Zájemci se s ním mohou seznámit do pátku 13. ledna na odboru rozvoje a územního plánování zábřežské radnice nebo na Obecním úřadu v Lukavici. V elektronické podobě veškeré podklady najdou na webových stránkách města Zábřeh v sekci územní plánování pod odkazem projednávané návrhy a změny ÚP.