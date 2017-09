Na lázeňském kopci už řidiči zadarmo nezaparkují

Na lázeňském kopci v Jeseníku řidiči už zadarmo nezaparkují. Poslední volně přístupnou odstavnou plochu její majitel před nedávnem zpoplatnil.

Kdo nechce za parkování svého vozu platit, musí jej nechat u jesenického nádraží. Do lázní je to odtud bezmála dva kilometry strmého stoupání.

Na velkou odstavnou plochu naproti Géniovu prameni v Priessnitzově ulici donedávna řidiče naváděla cedule s nápisem Poslední možnost parkování zdarma.

To je však minulost. Od srpna se tu za odstavení vozu vybírá poplatek padesát korun na den.

Parkoviště v půli lázeňského kopce využívají lidé, kteří se do lázní a jejich okolí vydávají na výlet.

„Padesátikoruna za celodenní stání nás nezabije. Na druhou stranu to tu mohli nechat zadarmo, už jen proto, že nahoru je to odsud ještě pěkný kus cesty do velkého kopce,“ řekla Anna Pospíšilová z Ostravy, která v Jeseníkách tráví volné dny s rodinou.

Zachovat čistotu vzduchu

Odstavná plocha patří Priessnitzovým léčebným lázním. Jejich ředitel Roman Provazník sdělil, že dříve byl vlastníkem plochy stát, který se o ni nestaral.

„Naše společnost koupila plochu v nedávné době, přičemž stát si ji nechal velmi dobře, dle cen pozemků v Jeseníku dokonce nadprůměrně dobře, zaplatit,“ uvedl.

„Plochu udržujeme, každou zimu odklízíme sníh, využíváme ji komerčně. Výše poplatku byla zvolena tak, aby byl nižší, než je cena za parkování v samotných lázních,“ dodal Roman Provazník.

Změny v systému parkování lázně ve svém areálu zavedly v roce 2015. Kromě ploch za sanatoriem Priessnitz tehdy zpoplatnily i parkování u Francouzského pramene.

Zdůvodnily to omezením počtu aut vjíždějících do areálu s cílem zachování čistoty vzduchu. Léčivým zdrojem lázní je totiž příznivé klima.

Na lázeňském kopci se nacházejí i další odstavné plochy. Nejsou však veřejné, slouží například místním obyvatelům nebo hostům hotelů a penzionů.