Na náměstí v Jeseníku staví velkou voliéru, budou v ní andulky a zebřičky

V parku na náměstí Svobody v Jeseníku vyrostla 31. srpna voliéra. Za několik dní z ní budou znít hlasy exotických ptáků. V regionu se jedná o jedinou takovou klec umístěnou na veřejném prostranství.

Ptačí voliéra tvořila kolorit náměstí Svobody do 80. let minulého století. Bylo to v dobách, kdy sloužilo jako autobusové nádraží. Vzpomíná si na ni řada místních.

„Byla tak dvakrát větší a stávala trochu dál. Bývali v ní zlatí a diamantoví bažanti, perličky nebo andulky,“ vzpomíná například Miroslav Táborský.

Ve čtvrtek montéři do středu náměstí nainstalovali klec novou. Podnět k tomu dali místní obyvatelé.

„Na místě bude postavena během jednoho dne. Dalších několik dní bude trvat, než dovnitř umístíme větve nebo krmítka,“ řekl Jaroslav Ryčl, ředitel Technických služeb Jeseník. Městský podnik má akci na starosti.

Péče o ptáky bude úkolem střediska volného času Duha. Podle jeho ředitelky klec zezačátku obydlí zhruba třicet opeřenců.

„U jednoho chovatele na Jesenicku máme domluveny andulky v různých barvách, k nim bychom chtěli dát zebřičky. Během příštího týdne by se tam mohli ptáčci navézt,“ odhadla Vladislava Fačevicová.

O ptáky se bude starat pracovník Duhy, do jisté míry i děti z chovatelských kroužků. V rámci střediska ekologické výchovy již nyní organizace chová dvacet druhů zvířat: drobné hlodavce, hady i ptáky.

Voliéry s exotickými ptáky stávaly v minulosti na více místech regionu. Kromě Jeseníku například i v Bezručových sadech v Zábřehu.