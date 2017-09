Novinka. Plevel v Jeseníku hubí bez chemie

Horká voda a kartáče. Tak likvidují technické služby v Jeseníku trávu mezi dlažebními kostkami chodníků či u obrubníků v ulicích. Městský podnik ušetří pracovní síly a k likvidaci plevele už nepoužívá chemikálie.

Na Dvořákově ulici v Jeseníku se ve čtvrtek 31. srpna pohyboval zvláštní stroj. Připomínal sekačku, jen místo žacích nožů měl hlavici s drátěnými kartáči. Václav Svoboda s jeho pomocí odstranil během chvíle plevel na zhruba dvousetmetrovém úseku chodníku.

„Dělal jsem to čtvrt hodinky. Je to rychlejší, než kdyby se to mělo trhat ručně,“ řekl pracovník Technických služeb Jeseník.

Odplevelovací kartáč nasadily technické služby ve čtvrtek vůbec poprvé.

„Šest ocelových lan vytrhává trávu mezi dlažbou, až lítají jiskry. Je garantované, že dlažbu nepoškodí, přitom je to velmi efektivní a rychlé,“ řekl ředitel Technických služeb Jeseník Jaroslav Ryčl.

Už několik týdnů v Jeseníku funguje další stroj na hubení plevele. Rostlinky zalévá téměř vařící vodou. Už druhý den z nich zbydou jen hnědé suché stonky. Je to metoda, kterou si pamatuje generace dnešních seniorů. Stroj lze navíc použít na čištění dopravních značek, odpadkových košů nebo kontejnerů na separovaný odpad.

Stroje za půl milionu

Oba stroje městský podnik vyšly na téměř půl milionu korun. Díky mechanizaci technické služby ušetří pracovníky, kteří dosud trávu ze spár vytrhávali ručně.

„V sezoně to dělali tak čtyři lidé. Snažíme se pracovníky soustředit na místa, kde využijí svou odbornost. Co jde udělat strojově, chceme zrychlit,“ dodal ředitel Ryčl.

Ještě větší přínos je ekologický. Jen loni v Jeseníku na likvidaci plevele spotřebovali šedesát litrů herbicidu. Nejčastěji používaným preparátem bývá glyfosát. Ekologické organizace varují, že tato látka poškozuje život v krajině nebo kontaminuje pitnou vodu a půdu.

„Rozbory zjistily glyfosát v moči šedesáti procent testovaných Čechů a Češek. Lékaři přitom mají velké pochybnosti, zda není vážným zdravotním rizikem,“ varovalo Hnutí Duha.