Oprava sídliště v Jeseníku se zřejmě prodraží a protáhne

Špatné počasí a nevyhovující podloží komplikují obnovu sídliště 9. května v Jeseníku. Je tak možné, že se dokončení stavby původně naplánované na červen protáhne a dílo se až o šestinu prodraží.

Nečekaná sněhová nadílka v uplynulém týdnu a deštivé počasí těchto dní komplikují stavbařům práci.

„Už předtím to tu bylo rozjezděné a teď je tu bláta ještě víc. Vadí nám to, ale co s tím můžeme dělat,“ poznamenal muž středního věku, který v jednom z panelových domů bydlí.

Postup prací zpožďují i nečekané nálezy stavebního odpadu. Dělníci na něj naráží na některých místech poté, co odkryjí povrch původních chodníků nebo ulic.

„Jsou to zbytky cihel, stavební suť, betonové kusy. Netušíme, jak se tam dostal. Tento materiál do podkladních vrstev nepatří. Bude nutné jej vybrat a nahradit vhodným materiálem,“ řekl vedoucí Oddělení investic a rozvoje Města Jeseník Jiří Uher.

Na jiných místech obsahují podkladní vrstvy jíl. I v tomto případě bude nutné podloží sanovat.

Už nyní je jasné, že se stavba prodraží.

„Rámcový odhad je nyní kolem 1,3 či 1,5 milionu korun. Každá změna díla bude podložena změnovým listem a rozpočtem, které bude odsouhlasovat rada města,“ řekl Jiří Uher.

První etapa rekonstrukce sídliště se týká prostoru mezi ulicemi Dukelská, U Kasáren, Mahehova a Vaškova. Ulice a chodníky zde dostávají nový povrch, přibydou zde parkovací místa či dětská hřiště. Stavbaři se zaměří i na výměnu veřejného osvětlení nebo obnovu stromů a keřů.