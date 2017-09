Oprava Vančurovy ulice se chýlí ke konci, problém je ale s kanalizací

Už druhým rokem pokračuje rekonstrukce Vančurovy ulice v Šumperku. Teprve na podzim by práce měly definitivně skončit a obyvatelé bytovek si tak po dlouhých měsících od stavebního ruchu oddechnou. Peripetie ale zatím pro ně nekončí. Po nedávné výměně kanalizace se sklepech domů začala objevovat voda.

Vančurova ulice v Šumperku.Foto: Deník / Kubová Hana

„Nedávno zapršelo a ve sklepě jsme měli vodu s blátem, to se dříve stávalo jednou za několik let. V poslední době ale už třikrát,“ komentoval jeden z místních obyvatel.

Obnova povrchů je nyní v režii města, výměnu kanalizačních sítí i přípojek měla na starost společnost Vodohospodářská zařízení (VHZ) v rámci velkého projektu Horní Pomoraví II. Byl dokončený loni a představoval investici přes miliardu a půl korun. Za tyto peníze se podařilo obnovit kanalizační infrastrukturu ve velké části šumperského regionu.

„O problémech ve Vančurově ulici víme a aktuálně je řešíme, s tamními lidmi jsem již jednali. Snažíme se najít krátkodobé i později i dlouhodobé řešení,“ sdělil předseda představenstva VHZ Petr Suchomel. Podle něj jsou jednou z možných příčin přívalové deště, na které není žádná kanalizace dimenzována.

První úsek Vančurovy ulice se podařilo spravit loni, kromě nového koberce jsou také čerstvě vydlážděné a rozšířené chodníky, obměnilo se také veřejné osvětlení. Totéž je na programu v nynější etapě, která se týká druhé části cesty až po Havlíčkovu ulici. Vančurova ulice je tak druhým rokem neprůjezdná, osobní auta i autobusy musí po objízdných trasách.

„Zatím vše pokračuje podle plánu a z naší strany nenastaly problémy. Potíže s kanalizací jsou věc provozovatele,“ konstatoval místostarosta Tomáš Spurný.

Obyvatelé z Vančurovy ulice po nápravě neutěšeného stavu hrbaté a děravé vozovky volali řadu let. Komunikace totiž měla nestabilní podloží a v podstatě se propadala. To byl pozůstatek nekvalitně provedených zásahů z 80. let minulého století. Cestu ale nemělo smysl spravovat dříve, než se obnoví kanalizační stoky.