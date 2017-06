Opravená plovárna v Zábřehu otevřela. Takto teď vypadá

Vodomilové ze Zábřehu a širokého okolí se konečně dočkali. Téměř po deseti letech se v pátek slavnostně otevřelo venkovní koupaliště u krytého bazénu.

Rekonstruovat se začalo loni v září.

„Naší snahou bylo vytvořit sportovní a rekreační místo pro všechny generace. Dříve byl zábřežský venkovní areál velmi oblíbený a jezdili sem lidé i ze Šumperku a širokého okolí. Doufáme, že se zase vrátí,“ řekl starosta Zábřehu František John.

I když počasí mělo do tropických teplot daleko, zejména dětem to nijak nevadilo a hned se pustili do vodních radovánek. Teplota vody byla čtyřiadvacet stupňů.

Stříhání pásky navíc nahradil hromadný skok všech zúčastněných do bazénu.

„Je to tu moc hezké, líbí se mi hlavně klouzačka, tu jsem zkusila jako první,“ řekla dvanáctiletá školačka Andrea, pro kterou stejně jako pro všechny ostatní děti byl v den slavnostního otevření vstup zdarma.

Převlékárany, houpací jeskyně, saláty

Bazén je nyní podélně rozdělený tak, že čtyři dráhy zůstávají pro kondiční plavání, v druhé polovině je celá řada atrakcí.

Rekreační část obsahuje skluzavku, pochozí plováky, masážní lůžka a lavice, houpací jeskyni a vodní hřib. Nachází se zde i molo pro plavčíka.

Náročná stavební úprava se dotkla i prostranství kolem celé bazénové vany.

Lidé nyní mají k dispozici opravené toalety a převlékací kabiny.

Zrekonstruovaný je také bufet, kde si návštěvníci mohou vybrat nejen z typicky plovárenských pochoutek, jako jsou hranolky, hamburger či langoš, ale také ze zeleninových salátů.

Původně byla cena rekonstrukce bazénu rozpočtovaná na pětatřicet milionů korun. Vysoutěžením veřejné zakázky se podařilo částku výrazně snížit a konečná cena modernizace činí přes třiadvacet milionů korun včetně DPH.

80 Kč na celý den

Od 1. července bude koupaliště otevřeno denně od 10 do 20 hodin.

Děti od 3 do 15 let zaplatí za vstupné na celý den padesátikorunu.

Studenti a senioři šedesát korun a dospělí na stejnou dobu osmdesát korun s tím, že ceny od 14 a následně od 18 hodin výrazně snížené.

„Volili jsme zhruba stejné ceny, jako mají ostatní koupaliště v regionu,“ zmínil vedoucí plaveckého areálu Milan Štencl.