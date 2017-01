Otužilci se v ledovém koupališti loučili se starým rokem

Bludov – V ledové vodě strávila část posledního dne roku 2016 třináctka otužilců. Účastnili se memoriálu Jaroslava Špičky, který se konal ve 14 hodin na koupališti Vlčí důl v Bludově.

Do vody o teplotě dva stupně se za slunečného a mírně mrazivého počasí odvážili pánové i dámy.

Organizátoři pro ně podél břehu koupaliště vysekali v ledu otvor. Kromě plavání se otužilci mohli občerstvit i šampaňským. To vše za dohledu více než dvou stovek přihlížejících.

„Já se teď cítím jako po sauně, úplně rozehřátý. Minulý týden jsem byl v lázních Priessnitz a tam jsem si ověřil, že studená voda rozehřívá," řekl jeden z účastníků, Alois Horák z Postřelmova.

Ve vodě vydržel třicet sekund. „Když do ní člověk vleze, přijde na něj úplná euforie. Do těla se vyplaví endorfiny a je mu teplo. Je to super," dodal.

Akci pojmenovali organizátoři po Jaroslavu Špičkovi.

„Byl to místní otužilec, stejně jako jeho rodiče a prarodiče. Říkali jsme si, že na jeho počest založíme tuto tradici," objasnil spoluorganizátor akce Pavel Schauer.

Na bludovské koupaliště si našli cestu kromě několika místních milovníků ledové vody také borci z Hanušovic, Dlouhomilova nebo Zábřehu.

„Někdo na Silvestra lyžuje, někdo bruslí, jiný jezdí na motorkách. Je to naše hobby," uzavřel Pavel Schauer.