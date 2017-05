Paella, uzený pstruh i švábi. Zábřeh provoněl pouliční gastrofestival

Pestrou směsici chutí a vůní nabídl návštěvníkům druhý ročník festivalu Jídlo na ulici, který se konal v sobotu 20. května v Zábřehu.

Milovníci dobrého jídla a pití si zde přišli opravdu na své. Vybírat mohli z pestré nabídky různých pochoutek z celého světa i regionálních specialit.

Ve stáncích, které zaplnily Farní ulici a prostor za zábřežským zámkem, byly k dostání španělské dobroty, jako například paella s mořskými plody, býčí oháňka, tortilla de patata či drobné chuťovky tapas, italské těstoviny, vietnamské rolky a bun bo nam bo, což jsou nudle s hovězím masem, spoustou zeleniny, bylinek a omáčky, nebo mexické burrito a chilli con carne.

Region zastupovaly loštické tvarůžky na slano i sladko, ovčí sýry z Brníčka, dobroty z Levandulové kavárny a statku nebo čerstvý grilovaný či uzený pstruh z malého rybářství Jiřího Macha, které sídlí v zábřežské Hedvě.

Hmyzí lahůdky

Netradiční jídlo nabídl svým zákazníkům Milan Václavík, jeden z nejzkušenějších hmyzích kuchařů v České republice. Cvrčci na másle, grilovaná sarančata nebo švábi v těstíčku zní pro Středoevropana hodně exoticky, ale v Africe nebo jihovýchodní Asii jde o běžný pokrm.

„Nejenže hmyz v sobě skrývá neuvěřitelné variace chutí, ale jeho hlavní předností je vysoký obsah kvalitních bílkovin a nenasycených mastných kyselin. Ne nadarmo se nazývá surovinou třetího tisíciletí a postupně, i když pomalu, si nachází své místo v moderním světě,“ představili netradiční pochoutku hmyzí kuchaři.

„Kamarádka mě zlákala, že to vyzkoušíme. Daly jsme si směs různých druhů hmyzu. Zkusila jsem ty červy a nebylo to vůbec špatné, navíc prý hmyz obsahuje hodně enzymů a dalších zdraví prospěšných látek. Ale cvrčky jsem do pusy nevzala, vadí mi ty nohy,“ podělila se o netradiční gastronomický zážitek jedna z návštěvnic Monika Horáková.

Na své si přišli i milovníci sladkého. Ti mohli ochutnat různé dorty, bábovky, domácí muffiny, palačinky nebo raw dobroty. K tomu se podávala špičková káva, pivo z místního pivovaru Welzl a pestrý byl i výběr rumů různých chutí a stáří v jednom ze stánků.