Parčík nebo parkoviště? Využití ostudné proluky město posoudí znovu

/ANKETA/ Nachází se v samém středu Jeseníku a řidiči zde mohou zadarmo odstavit auto. Prašnou plochu mezi tržnicí a Masarykovým náměstím plánovala samospráva změnit v parkoviště. Řada lidí žijících v okolí by zde však raději viděla zeleň. O osudu proluky se tak bude dále jednat.

V těsném sousedství opraveného náměstí působí neudržovaná plocha ostudným dojmem. Zdeněk Smílek v přilehlém domě vlastní byt.

„Několikrát za rok tam přijedou z technických služeb, pohrabou to a zasypou díry. Během pár dní to tam ale vypadá jako dřív. Když prší, je tam potopa, když je sucho, práší se. Je to neskutečné,“ poznamenal.

V proluce navrhuje zachovat několik parkovacích stání, která náleží k sousednímu domu. Na zbylém prostranství by vybudoval chodník a především trávník se stromy a keři.

„Zrevitalizovali náměstí, které vypadá jako kamenolom. Není na něm kousek zeleně. U našeho domu by udělali to samé? Nevidím důvod, proč by tu mělo být parkoviště. Jedno postavili za Yesenkou a je poloprázdné,“ upozornil Zdeněk Smílek.

Návrh odpočinkové zóny na místě dnešní proluky mezi tržnicí a Masarykovým náměstím z roku 2015. Repro: Archiv Města Jeseník

Předloni výbor pro strategický rozvoj doporučil plochu využít pro parkování. Město již rozhodlo o zbourání garáží v zadní části proluky. Vzhledem k aktivitě místních obyvatel se bude o využití prostoru znovu jednat.

„Lidé, kteří přijedou na náměstí, tu plochu využívají k parkování. Na rozdíl od náměstí se na ní totiž nevybírá poplatek. Na druhou stranu chápu potřeby lidí, kteří v tom místě bydlí a chtějí tento prostor využít jinak,“ řekl starosta Jeseníku Adam Kalous.