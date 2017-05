Podomní prodej bují v Šumperku i přes zákaz

Obcházení bytů s různými nabídkami zboží a služeb je sice v Šumperku už několik let zakázané, přesto ale tento byznys kvete dál. Přitom stačí jedna nezvaná návštěva výmluvného podomního prodejce a následují zpravidla nepříjemné peripetie.

Podomní prodej. Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Své o nich ví například Jana Malíková ze Šumperka.

„Zástupce firmy zazvonil u bytu mé osmdesátileté maminky a ona mu bohužel otevřela. Prý se vůbec nedal odbýt, sliboval, jak prý za energii ušetří spoustu peněz. Smlouvu na změnu dodavatele elektřiny mu podepsala, aniž by jí pořádně rozuměla. My pak měli spoustu vyřizování, abychom vše dali do pořádku,“ podělila se o zkušenost Jana Malíková.

Ohlašte to hned

Podomní prodej v Šumperku zakazuje tržní řád, který radnice vydala v roce 2013. Přesto se od té doby stále na městském úřadě množí stížnosti, že zástupci různých firem byty obcházejí nadále. Lidé by tak měli být obezřetní a pokud je někdo osloví, okamžitě by měli kontaktovat městkou policii na lince 156.

„Pokud si někdo stěžuje až po třech dnech, je to už neřešitelné. Městkou policii je nutné volat ihned, jakmile člověk zjistí, že někdo v domě obchází byty,“ řekl tajemník radnice Petr Holub.

Městský úřad nyní vydal varování na svých webových stránkách. Lidem radí, že pokud nemají o služby či zboží zájem, ať raději vůbec neotevírají dveře. Vemlouvaným prodejcům totiž většinou podléhají starší lidé, kteří uvěří, že jim nabídka přinese finanční efekt. Jenže později se zpravidla ukáže, že je tomu přesně naopak.

Pochůzkový prodej

Stejně tak je v Šumperku zakázaný pochůzkový prodej v ulicích, který se ovšem nevztahuje na charitativní akce.

„Ulice je možné uhlídat, protože se v nich pohybují strážníci a monitoruje je i kamerový systém. Také lidé jsou obezřetnější a zpravidla na ulici nic nepodepíšou. Větším problémem je ale obcházení bytů,“ dodal Petr Holub.

Zástupcům různých firem se ale i přes riziko pokuty obcházení domácností zřejmě stále vyplatí.

„Některé prodejce jsme řešili opakovaně, v těchto případech už bývá pokuta vyšší. Všichni dobře o zákazu vědí, ten ostatně platí už ve většině měst i menších obcí,“ konstatoval ředitel městské policie Zdeněk Dočekal.

Městská policie za porušení tržního řádu může udělit pokutu až pět tisíc korun.