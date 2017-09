Poláci lákají mladé na Jesenicku: Pojďte studovat k nám

Do Opavy, Olomouce nebo Brna jezdí mladí lidé z Jesenicka za univerzitním vzděláním. Jednu vysokou školu přitom mají pár kilometrů za polskými hranicemi. O Státní vysoké odborné škole v Nyse slyšel v regionu málokdo, ráda by přitom přilákala zájemce z Česka.

Foto: DENÍK/David Taneček

Za vysokoškolským vzděláním cestují do českého vnitrozemí z Jesenicka pravidelně desítky studentů.

„Domů jezdím jednou za čtrnáct dní až měsíc, protože to mám hodně daleko. Cestování mi trvá dlouho a je drahé. O studiu v Polsku jsem nepřemýšlela, ani nevím, kam bych se tam šla hlásit,“ řekla dvaadvacetiletá vysokoškolačka Anna.

Vysoká škola přitom sídlí pouhých čtyřicet kilometrů od Jeseníku. V polské Nyse mohou zájemci studovat dvanáct oborů, například ošetřovatelství, informatiku, dietologii, architekturu nebo zdravotnické záchranářství.

Bakalářský, magisterský nebo inženýrský titul získaný v Polsku přitom uznávají i instituce v Česku.

„Občané České republiky studují stejně jako všichni občané Evropské unie na naší univerzitě v denním studiu bezplatně. Distanční studium na plný úvazek platí stejně jako Poláci,“ sdělila Elżbieta Boruch z kanceláře mezinárodní spolupráce Státní odborné vysoké školy v Nyse.

Blízkost a atraktivní obory

Češi vysokou školu kousek za polskými hranicemi zatím míjí.

„Výuku u nás doposud absolvoval jeden český občan. Pocházel z Ostravy a vystudoval jazz a estrádní hudbu,“ poznamenala Elżbieta Boruch.

Nyskou vysokou školu před nedávnem navštívila místostarostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

„Je to škola kousek od nás. Případný dojezd studentů z Jesenicka by nebyl těžký. Škola nabízí pro nás atraktivní obory, jako je dietologie nebo fyzioterapie,“ řekla místostarostka Jeseníku.

Podle svých slov hovořila s vedením lázní v regionu, které se potýkají s nedostatkem fyzioterapeutů.

„V první fázi by do zdejších lázní mohli jít studenti z Nysy na praxi, časem by tam možná mohli i pracovat,“ nastínila Zdeňka Blišťanová.

Jazyková bariéra? Nebude problém

Požadavky pro studium jsou v Nyse podobné jako v Česku. Jednou z podmínek je však znalost polského jazyka.

„Pokud by byl zájem, uspořádali by pro zájemce z Česka letní školu. Čeština i polština jsou slovanské jazyky, jazyková bariéra by velký problém nebyl. Některé obory je navíc možné studovat i v angličtině,“ dodala místostarostka.

Za vzděláním na Jesenicko již dojížděli zájemci z Polska. Zkušenost s tím mají na střední Hotelové škole Vincenze Priessnitze a Obchodní akademii v Jeseníku. Denní studium tu navštěvovali mladí Poláci zhruba od roku 2004.

„Poslední u nás maturoval někdy před čtyřmi lety. Absolvovalo jich u nás zhruba deset,“ řekl ředitel školy Petr Procházka.