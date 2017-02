Prádlo a šaty jak za Masaryka. V Hanušovicích se tleskalo prvorepublikové módě

Hanušovice – Prvorepublikové módě tleskal v sobotu 11. února zcela zaplněný přednáškový sál Pivovarského muzea v Hanušovicích. Dvěma stovkách návštěvníků modelky a modelové předvedli, jak se oblékala střední a vyšší třída za tatíčka Masaryka.

Když dámy a gentlemani vyráželi do společnosti nebo na vycházku, bylo samozřejmé se náležitě obléci. Například takový detail, jako jsou pánské ponožky, měl stejnou důležitost jako kravata.

Ponožky se nosily dlouhé a do společnosti zásadně černé. Aby se nesesouvaly, připevňovaly se k noze speciálními malými šlemi.

Dámské šaty, především ty s krátkými rukávy, nebyly vhodným vycházkovým oblečením a doplňovaly se přehozem či pláštěm v délce sukně. Významnou roli hrály i doplňky, zejména klobouky.

„Vše, co jsme předváděli, jsou originály z první republiky, od spodního prádla až po smoking nebo večerní róbu. Šilo se na míru, a protože šlo o drahé věci, často se oděvy upravovaly, popouštěly a nosily dlouhá léta. Používaly se kvalitní materiály i střihy, takže vše je opravdu pohodlné,“ řekla jedna z modelek Marie Létalová.

Přehlídka nesla podtitul Jen pro ten dnešní den. Návštěvníci se tak dozvěděli také další zajímavosti, například o původním uplatnění smokingu nebo fraku, to vše v doprovodu dobové hudby.

„Inspiraci jsem našla v soukromém muzeu v Lednici, které se na módu první republiky zaměřuje. To nám také zapůjčilo všechny modely,“ doplnila ředitelka Pivovarského muzea Jarmila Olbortová.

Diváci odcházeli z dobové módní přehlídky nadšení. „Moc se mi to líbilo, přehlídka i tehdejší móda. Byla elegantní, vše bylo sladěné, nebylo možné dělat žádné společenské prohřešky,“ řekla Delana Mikolášková.

„ Dnes už by to asi na každodenní nošení nebylo, ale dokážu si to představit při společenských příležitostech,“ dodala Hana Kršková.