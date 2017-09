Příjemně je na náměstí, bojíme se na autobusáku, vzkazují lidé v pocitové mapě

Líbí se nám u radnice či na koupališti, bezpečně se naopak necítíme na autobusovém nádraží. To jsou některé ze vzkazů, které prostřednictvím pocitové mapy dali obyvatelé Jeseníku představitelům města. Ti na nápravě některých problémů již začali pracovat.

Za nejvíce dopravně nebezpečné místo považují obyvatelé Jeseníku křižovatku u hotelu Praděd.Foto: Deník / Krňávek Petr

Obyvatelé Jeseníku mohli během uplynulých měsíců vyjádřit svůj názor na nejrůznější lokality ve městě. Prostřednictvím speciálního webu nebo prostým zapícháváním špendlíků do mapy označovali místa, kde se cítí příjemně, kde tráví volný čas, kde se naopak necítí bezpečně nebo jim něco chybí. Do průzkumu se zapojilo 533 lidí. Radnice má k dispozici první výsledky.

„Vysoká převaha byla označených míst, kde se lidé cítí příjemně. Bylo to například Masarykovo náměstí, okolí vlastivědného muzea nebo v areálu Voršilek,“ řekla místostarostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Náměstí u radnice lidé zároveň často označovali jako lokalitu, kde tráví volný čas, ale kde jim také něco chybí. Prostor přitom před sedmi lety prošel rekonstrukcí za 55 milionů korun.

„Chtělo by to více květin, třeba v podobě květinových pyramid z muškátů. Mají to už ve více městech a náměstí to oživí,“ zní jeden z názorů.

Strach z narkomanů

Rozporuplně lidé hodnotili rovněž Smetanovy sady. V největším městském parku oceňovali hezké přírodní prostředí, zároveň se zde však kvůli narkomanům a alkoholikům necítí bezpečně. Nejproblematičtější je zchátralé letní divadlo.

„Jsou zde nebezpeční lidé, povalené sklenky od alkoholu a odpadky,“ uvedl jeden z respondentů.

Bezpečně se Jeseničané kvůli pohybu bezdomovců a problémových lidí necítí na autobusovém nádraží a v parku na náměstí Svobody.

Křižovatka u hotelu Praděd

Za nejvíce dopravně nebezpečné místo považují křižovatku u hotelu Praděd.

„O místech, kde se lidé necítí dobře, víme, ale musíme se nad nimi znovu zamyslet. O úklidu v parku jsme jednali s technickými službami, měli jsme i schůzku s městskou policií,“ řekla Zdeňka Blišťanová. Zájem o výsledky průzkumu projevila i policie státní.

Vedení města již jednalo s odborem dopravy o situaci na křižovatce u hotelu Praděd.

„První studie byla zpracovaná snad v roce 2002, už tehdy tam byl problém. Máme vypracovaná řešení tamní situace. Mohl by se zavést zkušební provoz, a pokud by se dané opatření projevilo jako dobré řešení, zavedlo by se nastálo,“ dodala místostarostka.

S kompletními výsledky město veřejnost seznámí ve středu 11. října. „Setkání s občany se uskuteční v 17 hodin v kině Pohoda,“ upřesnil mluvčí radnice Richard Kapustka.

Pocitovou mapu zpracovala katedra rozvojových a enviromentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci. Město za ni zaplatilo zhruba sedm tisíc korun.

Pocitová mapa umožňuje aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Je prostředkem participativního plánování veřejných prostor. Obce výsledky využívají nejčastěji jako podpůrné podklady pro plánování investic, vytváření koncepcí dopravy nebo jako informace pro městskou policii.