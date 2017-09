Provoz na Rychlebských stezkách omezuje těžba, část cyklistů vjíždí do zákazu

Provoz na populárních Rychlebských stezkách u Černé Vody na Jesenicku omezila těžba stromů napadených kůrovcem. Milovníci horských kol nemohou využívat mezi deseti a dvaceti procenty tras. Někteří však nerespektují zákaz a vjíždějí na uzavřené úseky. Riskují tím střet s lesnickou technikou a zranění.

Kvůli těžbě je uzavřený celý trail podél Černého potoka a na Superflow trailu pátá a šestá sekce. S omezeními musí jezdci počítat také na trailech Tajemný a Sjezdy. Omezení na Rychlebských stezkách je v takovém rozsahu vůbec poprvé.

„Je to kvůli kůrovcové těžbě, která tam probíhá. Suché počasí předchozích let se zřejmě projevuje až nyní a lesáci nevědí, kam dřív,“ poznamenal jednatel Rychlebských stezek Pavel Horník.

Správci stezek s vlastníkem lesa v lokalitách, kde se těží dřevo, trasy uzavřeli. Kde to bylo možné, po dohodě s majitelem porostů vyznačili objížďky. Mezi cyklisty se však najdou takoví, kteří zákazy vjezdu nerespektují. Riskují tím zdraví i život.

Nebezpečné stroje

„Hodně se tam pracuje a pohybuje technika. Pracuje se tam s lanovkami a harvestory, což jsou nebezpečné stroje. Když bude člověk hloupý a pojede přes zákazy, může si klidně přivodit smrtelný úraz,“ upozornil Pavel Horník s tím, že informace visí na vjezdech do kritických úseků.

Porosty v okolí stezek patří nově Arcibiskupským lesům a statkům Olomouc. Vzájemnou spolupráci si podnik i zástupci Rychlebských stezek pochvalují.

„Bohužel existují cyklisté, kteří nerespektují zákazy a komplikují nám práce nezbytné v zamezení šíření kůrovce. Dokonce se střetl cyklista s lesní technikou, kdy cyklista nedával pozor a narazil do kola lesního kolového traktoru,“ sdělil vedoucí polesí Vápenná Vlastimil Koňařík. Při nehodě se naštěstí nikomu nic vážného nestalo.

Lesníci předpokládají, že v úseku Černá Voda letos vytěží dvacet tisíc metrů krychlových kůrovcového dříví. Při své práci se snaží narušit provoz stezek co nejméně.

„Cyklisté by měli pochopit, že práce, které nám nařizuje lesní zákon, a bezpečnost provozu je důležitější, než ježdění mimo vyznačené trasy,“ dodal Vlastimil Koňařík.

Nové traily

Pracovní tým Rychlebských stezek se letos více než kdy jindy věnuje čištění tras po těžbě. I přesto se daří budovat traily nové. Nacházet se budou v jádru stezek pod Sokolím vrchem. Dva mají být zprovozněny v nejbližších týdnech, další do konce letošního podzimu.

„Nejsou příliš dlouhé, měří kolem kilometru, ale jsou to hezké zážitkové úseky budované z velkých kamenů. Jsou to místa, pro která bikerům stojí za to jet čtyři hodiny autem,“ uzavřel Pavel Horník.