Radim Sršeň, lídr Starostů a nezávislých ON-LINE. Ptejte se

Radim Sršeň, starosta Dolních Studének na Šumpersku je volebním lídrem Starostů a nezávislých za Olomoucký kraj.

Radim SršeňFoto: Archiv

Na vaše dotazy bude odpovídat on-line ve středu 4. října od 10 hodin.

Ptát se můžete již nyní ZDE

Kdo je Radim Sršeň?

Muž, který se nebojí píchnout do vosího hnízda. Často poukazuje na klientelismus při rozdělování dotací. Učí diplomacii a EU na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od letošního roku je také prezidentem Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova, která zastupuje zájmy všech evropských venkovských oblastí v institucích Evropské unie. Když se v roce 2013 umístil v celostátní anketě mezi nejlepšími starosty, vyrostly v jeho Dolních Studénkách na stromech jitrnice a pivo teklo proudem.

„Splnil jsem tím svůj slib a odměnil naše skvělé občany za všechno, co pro obec dělají. Ale takové posvícení u nás není každý den. Abychom si mohli užívat pohodový život v hezké vesnici, musíme si to nejdříve odpracovat. To je u nás všem jasné,“ říká starosta Dolních Studének a kandidát do sněmovních voleb za Starosty a nezávislé Radim Sršeň, který teď nabízí podobný recept celému kraji.