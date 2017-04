Řidiči autobusů na Šumpersku a Jesenicku stávkují

Více než sto dvacet řidičů autobusů na severu Olomouckého kraje dnes vstoupilo do stávky. K celorepublikové akci za zvýšení platů se přidali řidiči z Šumperska, Jesenicka, Mohelnice a Zábřehu.

Seniorka ze Zábřehu chtěla cestovat autobusem do blízké vesničky Kosovo. "No nechám to na zítra", uvedlaFoto: Deník / Jiří Kopáč