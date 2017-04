Školáky kvůli stávce dopravovali rodiče, někteří ale zůstali doma

Stávka řidičů veřejné autobusové dopravy se dotkla žáků a studentů, kteří dojíždějí do škol. Řada lavic zůstala prázdných, pokud děti neměly možnost se do školy dopravit jinak.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Matej Slávik

„Chybí nám kolem třiceti žáků. Ve třídách, kde je absence vyšší, zvolíme trochu jiný program, budeme spíš opakovat,“ řekl ředitel Základní školy Štíty Miloš Harnych. Do Štítů dojíždějí například žáci druhého stupně z Písařova.

Na šumperském gymnáziu, kde se vzdělává kolem pětistovky žáků, jich je z okolních vesnic zhruba třetina. V den kolapsu autobusové dopravy ale výrazné množství studentů nechybělo.

„Přesný počet poznáme až z třídních knih, ale situace není dramatická. Řada studentů totiž jezdí auty s rodiči,“ konstatoval ředitel gymnázia Milan Maceček.

"Řidiče autobusů chápu"

Studentka Zuzana Hromková cestuje každý všední den do školy v Šumperku z Hrabišína.

Autobusovou zastávku má kousek od baráku, zato k vlaku už je to pořádný kus cesty.

Ještě den před stávkou netušila, jak bude obvyklou ranní cestu absolvovat.

„Řidiče autobusů chápu, jen mi vadí, že ani ve středu nikdo nebyl schopný informovat, zda spoj čtvrtek ráno pojede nebo ne. To by snad měli vědět, když všichni nestávkují,“ řekla dvacetiletá Zuzana.

Rodiče se na odvozech domluvili

Ani na gymnáziu v Zábřehu nebyl čtvrtek nijak výjimečný.

„Kdo měl skutečně zájem, do školy se dostal, ale domnívám se, že někteří nefungování veřejné dopravy jen využili, aby zůstali doma. Třeba ti, kteří to pěšky ze své vesnice do Zábřehu mají tři kilometry,“ domnívá se zástupce ředitele školy Zbyněk Vlk.

Také na Jesenicku vyjely pouze ojedinělé autobusové spoje, což lidem komplikovalo cestu do práce a museli také řešit, zda se do školy dostanou jejich děti. Například z Uhelné do školy v Javorníku dojíždí zhruba třicet žáků.

„Lidi v obci jsme o stávce řidičů autobusů informovali, rodiče si odvoz dětí zajišťovali auty. Domluvili se mezi sebou, aby jedno auto pobralo víc žáků a stejně tak při návratu,“ řekl starosta Uhelné Zdeněk Hořava.