Školy zavírají bufety, nemohou v nich prodávat téměř nic

Šumperk – Rozporuplné reakce přináší vyhláška, která už od začátku nového roku zasáhne do sortimentu školních bufetů. Nejinak je tomu i na Šumpersku. Část lidí se proti předpisu, po němž z pultů tohoto typu prodejen zmizí nejen přeslazené limonády a chipsy, bouří. V některých školách ale již bufety rovnou zavřeli. Podle nových norem by si totiž v nich žáci nemohli koupit ani housku s máslem a šunkou.

Školní bufet. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milan Kilián

„Školní bufet jsme už před několika týdny úplně zrušili, protože podle nových, zbytečně přísných, předpisů se v něm mohli prodávat tři, maximálně čtyři produkty. Je ale pravda, že dříve děti spíše kupovali cukrovinky, o ovoce byl zájem minimální," řekl ředitel Základní školy Sluneční v Šumperku Hynek Pálka.

Dodal, že i po novém roce si žáci budou moci svačinku koupit ve školní jídelně. Kuchařky většinou nabízejí pečivo s pomazánkou, což kritéria na zdravou stravu splňuje. Cena jedné přesnídávky se pohybuje kolem patnácti korun.

„Je to samozřejmě také věcí rodičů, aby dbali, co dítě jí. Přísná nařízení pro školní bufety mi ale smysluplná nepřijdou, zvláště, když nyní jen pár kroků od naší školy postavili velký market. Děcka si brambůrky či sladkosti koupí tam," dodal Hynek Pálka.

Určitou představu o potravinách, které by měly z pultů školních kiosků příští rok zmizet, přináší web www.zdravi­doskol.cz. Nově žáci ve škole nekoupí kávu, kofeinové nápoje s výjimkou čaje, nápoje s umělými sladidly, sušenky a různé další sladkosti. Zmizet by tak měla přeslazená nebo přesolená jídla. Tedy i například některé druhy pečiva.

Zdravější strava a horší přístupnost nezdravého jídla je také podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy cílem. Stejně tak i zlepšení zdraví dětí. „Škola jako instituce je spoluzodpovědná za formování správných zdravotních návyků a zdravého životního stylu. Je proto nežádoucí, aby přímo ve školách vznikaly situace, kdy jsou žáci vystaveni vzájemně si odporujícím informacím – na jedné straně se v hodinách výchovy ke zdraví dozvídají o správné výživě a pitném režimu, na druhé straně jsou jim nabízeny nezdravé produkty," uvedla na dotaz Deníku Kancelář ministryně školství.

„Je dobře, že se vyloženě nezdravé věci ve školách už prodávat nebudou. Pro děcka je to lákadlo My jako rodiče už jsme před několika lety podepisovali petici, aby škola nechala odstranit automat. Většinou v něm byly jen cukrovinky. Svačiny dětem dělám, snažím se jim dávat to, co jim chutná," řekl Marcela Janošková z Rapotína, jejíž dva synové chodí do tamní základní školy.

Z takzvané „pamlskové" vyhlášky jsou ale vyjmuty střední školy. Ve víceletých gymnáziích ovšem nastal zádrhel. Nařízení se sice netýká středoškoláků, ale například už platí pro děti nižších ročníků gymnázia.

„Kantýnu jsme zatím zavřeli a hledáme řešení. V podobě, jak fungovala, by zde nemohla nakupovat zhruba stovka mladších dětí, ale dalších čtyři sta padesát studentů by jí mohlo dál využívat. Možná by se zákaz nakupování v bufetu pro mladší žáky dal ošetřit ve školním řádu," řekl ředitel šumperského gymnázia Milan Maceček. Také v blízkosti gymnázia se nachází hned několik velkých marketů i asijské bistro, ostatně jako u všech šumperských základních škol.