V Šumperku se dohadují, která hala se bude jmenovat po Věře Čáslavské

/ANKETA/ Sportovní hala pojmenovaná po Věře Čáslavské zřejmě bude v Šumperku. Jenže zatím se ještě neví, o kterou se bude jednat.

Věra Čáslavská.Foto: Deník/archiv

Ve hře jsou totiž dvě možnosti. Skupina šumperských sportovců - seniorů přišla na radnici s návrhem, aby pojmenování po legendární gymnastce nesla hala v areálu Tyršova stadionu. O tomtéž ale uvažuje vedení základní školy Sluneční, kde se nyní buduje nová víceúčelová tělocvična. Tu budou využívat především gymnastické oddíly.

Zvažují dotazník

„O obou návrzích již jednaly odborné komise, ale vůbec ke shodě nedošly. Zvažujeme proto dotazníkovou akci mezi občany,“ uvedl šumperský místostarosta Tomáš Spurný s tím, že anketa se pravděpodobně v dohlední době objeví na webových stránkách města.

Hala na Tyršově stadionu je zvenku omšelá, někteří radní se domnívají, že instalace názvu se jménem Věry Čáslavské by nebyla důstojná,“ „Pokud by se objekt opravil, už by to bylo logické,“ zmínil první místostarosta Jan Přichystal.

Nová tělocvična, která vyrůstá u Sluneční školy, přijde na šestnáct milionů korun. Bude se jednat o šest metrů vysokou stavbu, která naváže na stávající sportovní halu.

Školní hala může nést i jméno Aleše Valenty

„Pojmenování naší nové budovy po Věře Čáslavské bude samozřejmě věcí dohody. Nemáme s tím problém. Hala může nést také jméno dalšího olympionika, Aleše Valenty. Je původně Šumperák a v naší škole absolvoval sportovní třídy,“ řekl ředitel Základní školy Sluneční Hynek Pálka.

Akrobatický lyžař Aleš Valenta se proslavil Jako první člověk na světě, který skočil trojité salto s pěti vruty. Olympijské zlato přivezl z her v Salt Lake City v roce 2002.

Věra Čáslavská a Jesenicko

Snaha o pojmenování šumperského sportovního objektu po gymnastické hvězdě Věře Čáslavské má své opodstatnění. K Šumpersku i Jesenicku měla totiž blízký vztah. V Jeseníkách se tehdy již známá sportovkyně s pomocí zdejších přátel ukrývala před ruskou okupací v roce 1968. Na horské chatě Vřesová studánka také trénovala před odletem na olympijské hry do Mexika. Místo sportovního náčiní si tehdy zlepšovala kondici taháním metráků koksu, jako kladina jí sloužily kmeny ležící v lese.

S Jesenickem se také pojí osobní tragedie slavné olympioničky. V roce 1993 po potyčce se synem Martinem na diskotéce v Domašově zemřel její bývalý manžel Josef Odložil. Syn Čáslavské byl pak odsouzen k několikaletému trestu, z vězení se dostal po amnestii tehdejšího prezidenta Václava Havla.

Věra Čáslavská se pak stáhla do ústraní, ale později se opět začala objevovat na veřejnosti. Před několika lety se zúčastnila předávání Cen města Šumperka. Mnohanásobná olympijská vítězka zemřela po vážné nemoci loni, pochována je v Bělé pod Pradědem.