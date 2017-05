Strážce Gill otevře mechová jezírka na Rejvízu

Tradiční zahájení turistické sezony na Rejvízu, místní části Zlatých Hor, se chystá už na tento víkend. Jako obvykle se odemykání mechových jezírek odehraje na tamní Farmě Orlí vrch.

„Pro nás je to symbolické zahájení turistické sezony, její letní části. Je to taková společná komunitní akce místních poskytovatelů služeb a ubytování, která se koná tradičně v tomhle termínu, tedy koncem května. Je to doba, kdy je už po sněhu a objevuje se jaro," říká Stanislav Turek, předseda pořádajícího Spolku pro Rejvíz.

Císařská garda

Akce na farmě startuje v sobotu v 11 hodin a nabídne program pro děti i dospělé. K vidění tam bude historická skupina, kejklíři, i historický kolotoč, také živá hudba a nebude chybět jarmark nebo prohlídka samotné ekofarmy.

„Hlavní část ale vypukne ve 12.30 průvodem obcí od penzionu Rejvíz. Účastníci prochází Rejvízem s císařskou gardou a pastýřem Gillem. Je to taková komentovaná procházka. Průvod míří na opačný konec Rejvízu k mechovému jezírku, kde se mezi 13.30 až 14. hodinou uskuteční vlastní odemknutí," pokračuje Stanislav Turek.

Prozradil také, že pastýř Gill je rejvízskou symbolickou postavou.

„Je to patron a lesní strážce, který provádí symbolické odemknutí mechového jezírka a sezonu zahajuje," vysvětluje předseda spolku. „Kromě toho jarmark nabízí sortiment slušných výrobků, řemesel a potravin," doplňuje.

K Malému jezírku je zákaz vstupu

Akce má stejný název jako místní přírodní rezervace.

Velké mechové jezírko je přístupné veřejnosti, vede k němu i naučný chodník.

Malé mechové jezírko je ale přísně chráněné a návštěvníci tam mají zákaz vstupu.

„Na naší akci neotevíráme jezírko v lese, ale máme vždy udělané malinké mechové, které se symbolicky otevře na louce," doplňuje organizátor akce.

Rašeliniště pozoruhodné samo o sobě

Na Rejvíz se chystají milovníci přírody z celého Olomouckého kraje.

„Určitě pojedeme. Jde o unikátní oblast, kterou navštěvujeme několikrát ročně. A navíc má být krásné počasí," svěřila se Monika Pospíšilová.

„Rašeliniště je samo o sobě pozoruhodné. Snad netrpí suchem a vydrží i pro příští generace. Jinak nevím, kde bych vnoučatům ukázala masožravou rosnatku," usmála se ještě Olomoučanka.

Tradiční akce startuje od 11 hodin a potrvá do večera, vstupné se neplatí.