Šumperský tatér má zákazníky až z Afriky

Vytváří realistické obrazy na lidské kůži, ale zároveň říká, že musí být dobrý psycholog. To je špičkový tatér, kterému všichni říkají Chozé.

Své jméno Josef Jouza používá jen když je to nezbytně nutné. Chozé se do Šumperku přistěhoval na konci loňského roku z Prahy, kde působil v tatérském studiu řadu let, svou profesí se živil také v zahraničí. Jeho realistické tetuáže jsou nezaměnitelné a jak říká, nikdy nedělá stejnou věc. Věkové spektrum jeho zákazníků je rozmanité, o uměleckou kérku mají zájem osmnáctiletí i šedesátníci.

„Do Šumperku jsem se stěhoval kvůli rodině a také už jsem chtěl trochu klidu, ale práce mám stále dost. Lidé si mě najdou i tady, nedávno jsem měl například zákazníka z Kamerunu, chtěl hlavně obrazy zvířat. Vzhledem k jeho tmavé pleti to byla velmi zajímavá práce,“ říká Chozé a tvrdí, že vytváření složitého barevného tetování ho musí především bavit. Některé zákazníky s klidem odmítne.

„To je v případech, že si vymyslí naprostou hloupost a já už vidím, že to bude špatně. To jim rovnou říkám ne. Nikdy také netetuji děcka, kterým není ještě osmnáct. I když mají souhlas rodičů. V tomto věku to není ještě dobré, mladí ještě ani nevědí, co v životě chtějí. Optimální věk pro tetování je podle mého tehdy, když jsou lidé samostatní, nezávislí na rodičích a už stojí na svých nohou,“ vysvětlil Chozé.

Výtvarnou školu sice tatér nestudoval, ale nadání prý zdědil po mamince. Za jeho nynějším úspěchem je velká píle, v kresbě i technice tetování se zdokonaloval spoustu let a stále sleduje nové trendy. Optimální zákazník je pro něj ten, který má již určitou představu a společně s ním pak Chozé může rozvíjet svou fantazii. Vznikne tak dílo propracované do nejmenších detailů.

„Vždycky mě vytočí, když někdo přijde a první, co ho zajímá, je cena. Ti lidé si neuvědomují, že tetování budou mít do konce života. Cena za ně není opravu to nejdůležitější,“ dodal Chozé.

Odstranění tetování je poměrně náročné a provádějí ho pouze odborná zdravotní pracoviště. Kromě toho, že zbavit se obrázku na kůži je dost drahé, kdy se náklady šplhají i do deseti tisíců korun, je to zároveň také bolestivé.

„Bolí to daleko více, než samotné tetování,“ dodal Chozé.