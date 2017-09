Třetí pokus? Jeseník znovu uvažuje o krytém bazénu

Dva nové bazény pouhých šest kilometrů od sebe by mohly během následujícího desetiletí stát na Jesenicku. A to v případě, že se Jeseník rozhodne vybudovat vlastní krytou plovárnu. Ta již nyní stojí v České Vsi a tamní samospráva se ji chystá modernizovat. Záměru se obec vzdát nehodlá.

Jeseničtí připravují výstavbu zimního stadionu v Dukelské ulici. Zároveň se zabývají myšlenkou postavit v sousedství krytý bazén. Teplem, které vzniká při chlazení ledu, by totiž bylo možné ohřívat vodu.

„Začínáme uvažovat o studii, která by celou tu lokalitu popsala z pohledu sportovní infrastruktury. Soustředit sportoviště do jednoho místa by nebylo od věci. Krytý bazén by podle mého názoru do toho konceptu zapadal,“ řekl starosta Jeseníku Adam Kalous.

Sousední Česká Ves přitom připravuje za desítky milionů korun kompletní rekonstrukci svého krytého bazénu. Jeseničtí zastupitelé ji před nedávnem v jejím záměru podpořili.

„Víme, že Česká Ves má svůj projekt. Nikdo ale nemůže městu Jeseník upřít právo na vizi na využití této lokality v horizontu pěti, deseti let,“ dodal k otázce krytého bazénu Adam Kalous.

Starostu České Vsi záměr města zaskočil. Dozvěděl se o něm z médií.

„Pro nás se nic nemění. Pokračujeme v projektování, shánění financí. Nerad bych, abychom zažili situaci, kdy my to vzdáme a Jeseník svůj záměr nezrealizuje, což už tu dvakrát bylo,“ řekl Petr Mudra.

Jediná pětadvacítka v okrese

Připomenul, že českoveský bazén je jedinou krytou pětadvacítkou v okrese.

„Ročně ho navštěvuje šedesát tisíc návštěvníků, kteří by neměli kam jít,“ dodal starosta Mudra.

Rekonstrukci bazénu v České Vsi připravují dva roky. Obec na akci obdržela územní rozhodnutí, v nejbližší době by měla znát i přesnější rozpočet. Pokud tamní zastupitelé odsouhlasí pokračování záměru, bude samospráva shánět peníze. Z dotací chce získat alespoň sedmdesát procent prostředků. Pokud vše půjde ideálně, práce by mohly začít příští rok na jaře či v létě.

Bazén v České Vsi z roku 1971 je na konci životnosti. Například jen sehnat náhradní díly pro starou technologii bývá velký problém.

„Nic už na to nepasuje. Když se na to někdo přijede podívat, zjistí, že je nereálné to opravovat. Všechno se musí vyměnit za nové,“ poznamenala před časem vedoucí bazénu Emílie Žáková.

Ten slouží hlavně lidem z okolí, místní tvoří pouhá dvě procenta návštěvníků.

Samotný Jeseník veřejný krytý bazén nemá a vybudovat jej se mu nedaří. Vodní svět chtělo město mezi lety 2008 a 2013 postavit hned dvakrát. Na wellnesscentrum za 350 ani na aquapark za 200 milionů korun však nezískalo peníze.