Tropy hned tak nepoleví, na třicítky to vypadá i příští týden

Sluníčko a teploty okolo třicítky čekají ve čtvrtek 22. června Olomoucký kraj. Meteorologové vydali i výstrahu upozorňující na vysoké teploty.

„Na polovině stanic v okrese Olomouc, Přerov a Prostějov může teplota vystoupat na 31 stupňů a více, z toho důvodu vydáváme upozornění,“ uvedl Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

„Ovšem žádný extrém nečekejme, nemělo by být větší teplo než bylo v úterý, kdy jsme v Olomouci naměřili 32 stupňů a nějaké desetiny. Ve čtvrtek to vypadá, že by mohlo být nějakých 31,32 stupňů. Nepadnou zřejmě ani teplotní rekordy,“ pokračoval meteorolog.

Doplnil, že pro datum 22. června je zatím nejvyšší naměřená hodnotou v Olomouci 34.9 stupňů, v Jeseníku 34,1 nebo třeba Javorníku 34,7 stupňů.

„22. červen roku 2000 byl extrémně teplý, letošní 22. červen bude jenom teplý,“ pousmál se Tomáš Ostrožlík.

Co se vývoje v další dnech týče, v pátek ráno by měla přijít studená fronta, přes den tak přibude oblačnosti, teploty by ale měly zůstat okolo 27 stupňů.

„V sobotu půjde teplota opět trochu nahoru, ale myslím si, že bude atakovat 30 stupňů jen lehce. V neděli by měla být zase slabá studená fronta,“ doplnil meteorolog.

Podle aktuálního výhledu na přelom a úvod příštího týdne ale tropické teploty kolem třiceti stupňů hned tak nepoleví.

Až do čtvrtka zatím meteorologové předpokládají horko, i když s větší oblačností a občasnými přeháňkami a bouřkami.